Сортируйте мусор как профи: 5 простых советов, которые изменят ваш быт

Часто мы полагаем: если мусор выглядит пригодным для переработки, то это так и есть. К сожалению, не вся пластиковая, бумажная или стеклянная упаковка подлежит переработке. Например, бумажная упаковка, контактировавшая с едой или жиром, уже не может быть переработана, так как влага и жир разрушают структуру волокон бумаги. Аналогично из-за способа их использования и состава материала не подходят для переработки бумажные полотенца и гигиенические изделия. Особое внимание следует уделять стеклу - для переработки пригодно только упаковочное стекло, тогда как зеркала, оконные стекла, керамика и фарфор, а также стеклянные флаконы от духов не должны попадать в контейнеры для стекла, поскольку содержат материалы, непригодные для переработки. Оконное стекло вообще считается строительным мусором и должно доставляться на специальные сортировочные площадки. Таким образом, пластиковые, бумажные или стеклянные изделия, которые не соответствуют требованиям сортировки отходов и не являются строительным мусором, следует помещать в контейнер для несортированных отходов.