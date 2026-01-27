Зарплата испаряется к середине месяца? 5 привычек, которые спасут ваш кошелек
Финансовая грамотность - один из тех навыков, которые наряду с чтением, базовыми знаниями математики, критическим мышлением и цифровыми навыками влияют практически на каждое решение, принимаемое нами в повседневной жизни. Чем раньше мы ее освоим, тем спокойнее будут чувствовать себя наш кошелек и мы сами.
Если обратиться к данным, то показатели финансовой грамотности в целом не радуют. Результаты проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2023 году опроса, который охватил жителей 40 стран, показали: хотя сравнительно большая часть взрослого населения (84 %) понимает определение инфляции, лишь 63 % способны применять принцип временной стоимости денег к своим сбережениям и только 42 % понимают, как работают сложные проценты.
Семь из десяти взрослых перед покупкой тщательно обдумывают, могут ли они себе ее позволить, тогда как финансовые продукты разных поставщиков услуг сравнивают лишь 26 %. Средний результат финансовой грамотности составляет 60 из 100. Кроме того, как показали результаты опроса, взрослые с более высоким уровнем финансовой грамотности демонстрируют также более высокое финансовое благополучие и устойчивость.
Эксперт: финансовую грамотность нужно осваивать уже в школе
Эксперты в этой области считают, что финансовую грамотность должен осваивать каждый, и она должна быть частью системы образования. Проректор по науке факультета наук об образовании и психологии Латвийского университета, доцент и ведущий исследователь Линда Михно отмечает, что финансовая грамотность - одна из базовых компетенций, которую нужно осваивать еще за школьной партой и продолжать развивать на протяжении всей жизни, формируя отношение, отражающееся в действиях.
"С учетом прежних кризисов как в мировом масштабе, так и на уровне государства актуальность повышения финансовой грамотности неоспорима. Эпидемиологический кризис, который мы только что пережили, также ясно показывает, насколько важны финансовая компетентность, способность создавать сбережения, заботиться о своем финансовом благополучии, чтобы защитить себя в непредвиденных ситуациях", - подчеркивает эксперт.
Так же, как дети учатся в школе любым другим навыкам, необходимым для взрослой жизни, включая планирование времени и работы, поиск и структурирование информации, навыки общения, коммуникации, принятия решений и публичные выступления, так же их следует учить обращению с деньгами, отмечает Михно. Молодой человек, начиная трудовую деятельность и самостоятельную жизнь, не должен испытывать проблем с тем, как ориентироваться в финансовой среде.
Финансы - неотъемлемая часть повседневной жизни. Молодому человеку в любом случае придется формировать собственный бюджет и делать разумный финансовый выбор в разнообразии финансовых продуктов, где ориентироваться становится все сложнее из-за экономического и технологического развития и переизбытка информации.
"Становясь самостоятельным, молодой человек должен понимать основные принципы налоговой системы и ее необходимость, знать, как формировать сбережения, уметь анализировать финансовые решения, выбирая наиболее подходящие для себя, а также уметь защитить себя, чтобы не стать, например, жертвой мошенничества. Однако не менее важно не только знать все это, но и уметь применять на практике", - говорит эксперт в области образования.
Как отмечает Bigbank, если навыки правильного обращения с деньгами не удалось полноценно освоить в школе, никогда не поздно это изменить. Осваивать и закреплять новые знания могут и взрослые. Какие пять базовых навыков финансовой грамотности следовало бы освоить каждому?
1. Планирование бюджета
Бюджет является одним из краеугольных камней финансовой грамотности - важно понимать, сколько денег на самом деле поступает и куда они уходят. Только тогда, когда имеется ясная картина доходов и расходов, можно принимать осознанные решения и избегать ситуаций, когда зарплата исчезает еще до конца месяца. Даже простая запись расходов помогает выявить привычки, которые могут показаться не очень значимыми в повседневной жизни, но в долгосрочной перспективе существенно влияют на кошелек.
Начать можно с совсем простого шага - фиксировать ежедневные расходы в заметках в телефоне, в таблице Excel или блокноте, внося все траты, даже такие, казалось бы, мелочи, как кофе, доставка или спонтанные покупки, а в конце месяца делать краткий обзор.
Многим подходит классический принцип разделения расходов на части - на потребности, желания и сбережения. Однако лучше, если эти категории удастся сузить еще больше: например, расходы на жилье (ежемесячная аренда и счета), питание, транспорт, здоровье, спонтанные покупки, развлечения и сбережения.
Модель 50-30-20 предполагает, что 50 % доходов тратятся на базовые потребности, 30 % - на желания, а 20 % - на сбережения и инвестиции. Вначале для сбережений можно выделять 10 %, а на потребности - 60 %, пока не выработается дисциплина. Регулярно просматривая свой список, можно понять, в какой из категорий в следующем месяце расходы можно сократить.
В развитии финансовой грамотности пригодятся и технологии - например, инструменты искусственного интеллекта, которые помогут упорядочить категории расходов в соответствии с образом жизни и заметить позиции, где можно сэкономить. Для практического ежедневного учета расходов полезны и мобильные приложения (например, Spendee, Monefy или Buddy) - их базовые функции бесплатны и позволяют легко начать отслеживание своих расходов.
2. Определение финансовых целей
Чем точнее будут сформулированы цели, тем лучше ты сможешь спланировать, как их достичь. Без четкой цели сбережения часто остаются абстрактным намерением ("я хотел бы…", "мне следовало бы…"), которому трудно противостоять повседневным соблазнам. В то же время конкретно сформулированные цели помогают принимать продуманные решения и делить будущее на понятные этапы - различать то, что необходимо в ближайшее время, и то, к чему следует готовиться в долгосрочной перспективе.
На практике финансовые цели можно формулировать на основе простого принципа - определить конкретную сумму, срок и четкий результат. Например, не "накопить на безопасность", а "накопить за 12 месяцев 1500 евро на подушку безопасности". Таким образом, нужно будет откладывать 125 евро каждый месяц. Цели можно устанавливать в соответствии со своими доходами и потребностями - жизнь бывает непредсказуемой, и вполне понятно, если в какой-то месяц получится отложить меньше. При формировании накоплений важнее регулярность, а не объем.
3. Накопления
Финансовой безопасности невозможно достичь без накоплений. Их нередко воспринимают как привилегию, которая доступна только людям с высокими доходами, но на самом деле решающее значение имеет регулярность. Даже такие небольшие суммы, как 10 или 15 евро, которые откладываются осознанно и последовательно, со временем формируют прочную основу и дают больше свободы.
Возьмите на вооружение простой принцип: заплатите сначала себе. Получив зарплату, отложите сразу часть денег на сбережения. Этот процесс можно автоматизировать, настроив автоматический ежемесячный перевод на сберегательный счет, чтобы в повседневной спешке не забывать о своей цели. К примеру, если каждый месяц откладывать 50 евро, за год накопится уже 600 евро, плюс будут начислены проценты.
"Сберегательный счет - это инструмент хранения денег, отделенный от повседневного платежного счета. Он помогает избежать соблазна потратить накопления на необдуманные покупки. В то же время сберегательный счет дает деньгам возможность "зарабатывать" и является достаточно гибким инструментом - после запроса средств их можно получить в течение нескольких дней", - поясняют эксперты.
4. Финансовая безопасность и инвестиции
Финансовая безопасность - это не только навык откладывать деньги на случай непредвиденных ситуаций, но и способность распознавать мошенничество. Умение критически оценивать информацию и защищать свои данные в цифровую эпоху столь же важно, как и наличие "финансовой подушки" на банковском счете, ведь один непродуманный шаг может поставить под угрозу сбережения, накопленные в течение многих лет.
Усилить финансовую безопасность можно с помощью нескольких простых принципов. Во-первых, помни - банк, государственные учреждения или курьерские компании никогда не просят PIN-коды, пароли или доступ к интернет-банку по телефону, SMS или электронной почте. Если возникают сомнения, разговор следует прекратить и проверить информацию на официальном сайте или по указанному номеру телефона.
Во-вторых, настоятельно рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию, регулярно менять пароли и использовать разные пароли для каждого сервиса, в том числе профилей в социальных сетях. Также стоит придерживаться принципа никогда не принимать финансовые решения в спешке или под влиянием эмоций, поскольку именно на этом чаще всего и строится тактика мошенников.
Нужно научиться ориентироваться в цифровой среде, так как большая часть "финансовой жизни" сегодня происходит именно там. Данные за 2024 год показывают, что цифровыми платежами в странах-членах ОЭСР пользовались уже 96 % жителей. В то же время низкий уровень цифровой финансовой грамотности повышает риск мошенничества, а цифровые платежи могут способствовать чрезмерным тратам, говорится в докладе ОЭСР, опубликованном в сентябре 2025 года.
Ассоциированный профессор факультета точных наук и технологий Латвийского университета и ведущий исследователь Института математики и информатики Петерис Пайкенс подчеркивает, что в финансовой грамотности часто не хватает именно практического понимания инвестиций. Люди не всегда разбираются, как инвестиции работают на практике - что нужно делать и куда обращаться, если человек, например, хочет вложить 10 000 евро, и какую реальную отдачу можно ожидать в таких случаях. По его мнению, это могло бы снизить риски мошенничества, особенно для людей старшего возраста, поскольку в цифровой среде существенный ущерб причиняют именно фиктивные инвестиционные платформы, которые обещают "быструю прибыль".
5. Понимание заимствований: что показывают данные?
Не менее важная часть финансовой грамотности - понимание сути заимствований. Новейшие данные Банка Латвии показывают, что в сентябре 2025 года доля просроченных платежей по кредитам достигла 2,6 % их общего числа, составив 469,14 тыс. евро. По сравнению с сентябрем 2024 года наблюдается небольшой рост - тогда доля просроченных платежей по кредитам составляла 2,5 % их числа (414,44 тыс. евро). В свою очередь в сентябре 2023 года этот показатель составлял 2,3 % всех кредитов, или 368,17 тыс. евро.
Это означает, что с 2023 года по сентябрь 2025 года сумма просроченных платежей увеличилась на 0,3 процентного пункта, или на 100,97 тыс. евро. Рост просроченных платежей носит устойчивый характер и свидетельствует о том, что не все заемщики в полной мере осознают пределы своих финансовых возможностей или способны управлять ими в долгосрочной перспективе. Повышение финансовой грамотности населения, вероятно, позволило бы снизить эти показатели.
"Перед тем как занимать, будь то у друга, приятеля или в банке, всегда стоит задать себе несколько очень конкретных вопросов: поможет ли этот кредит улучшить мое положение в долгосрочной перспективе или лишь облегчит его на некоторое время? Смогу ли я покрывать ежемесячные платежи, даже если мои доходы временно снизятся? На практике это означает рассчитать, какая часть ежемесячного дохода пойдет на погашение кредита, и убедиться в том, что она не превышает 40 %", - поясняют в банке.
Также в Bigbank подчеркивают, что нужно обращать внимание не только на процентную ставку, но и на общую стоимость кредита, то есть годовую процентную ставку (APR), внимательно читать условия договора и регулярно следить за своими финансами после получения займа. Иногда старые кредиты становятся невыгодными - в таких случаях нужно рассмотреть возможность рефинансирования. Перед принятием решения настоятельно рекомендуется проконсультироваться в банке.
Обширную и полезную информацию можно найти и на созданном Банком Латвии сайте www.naudasskola.lv. В разделе "Личные финансы" собрана основная информация о планировании бюджета, сбережениях, инвестициях, пенсии, страховании, кредитах, перекредитовании, мошенничестве, деньгах и способах расчетов, а также о защите клиентов и устойчивых финансах.