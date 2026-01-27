Зарплата испаряется к середине месяца? 5 привычек, которые спасут ваш кошелек

"Становясь самостоятельным, молодой человек должен понимать основные принципы налоговой системы и ее необходимость, знать, как формировать сбережения, уметь анализировать финансовые решения, выбирая наиболее подходящие для себя, а также уметь защитить себя, чтобы не стать, например, жертвой мошенничества. Однако не менее важно не только знать все это, но и уметь применять на практике", - говорит эксперт в области образования.