Какая почва нужна рассаде, чтобы она выросла крепкой

Одна из самых распространённых ошибок — использовать садовую землю для рассады. Она может быть плодородной для взрослых растений, но для молодых корней она слишком тяжёлая, холодная и нестабильная. Рассада нуждается не в количестве питательных веществ, а в правильной структуре.