До 30 тысяч евро: население Латвии предупредили об ущербе, который может быть нанесен их жилью в эти дни
В Латвии уже несколько недель сохраняются устойчивые морозы, и прогнозы погоды свидетельствуют о том, что зимний холод в ближайшее время не отступит. Страховая компания Gjensidige подчеркивает, что продолжительные морозы существенно повышают риски для жилья и другого имущества, а в зимних условиях даже незначительные технические проблемы могут быстро перерасти в серьезные повреждения.
Одним из основных рисков остается замерзание водопроводных и отопительных систем, что нередко происходит в случаях, когда в помещениях не поддерживается равномерная температура или отдельные части здания остаются неотапливаемыми. Особое внимание следует уделять подвалам, чердакам и хозяйственным помещениям, где температура часто бывает ниже, а трубы не всегда должным образом утеплены.
«С точки зрения страховых выплат эта зима в Латвии пока была сравнительно спокойной — из-за продолжительных снегопадов до середины января мы зафиксировали лишь один случай с выплатой в размере 160 евро. Однако опыт ясно показывает, что разрывы труб вследствие мороза могут приводить к очень значительным убыткам — суммы варьируются от пяти до тридцати тысяч евро», — подчеркивают эксперты.
Для качественного утепления труб рекомендуется использовать специально предназначенные теплоизоляционные материалы. Особенно тщательно следует изолировать трубы, расположенные в неотапливаемых помещениях или вблизи наружных стен, обеспечивая достаточную толщину изоляционного слоя и отсутствие зазоров или повреждений.
Если в доме есть помещения, которые зимой не отапливаются, но в них проходит водопровод, при снижении температуры ниже нуля рекомендуется оставить небольшой, равномерный поток воды. Даже минимальное движение воды может быть достаточным, чтобы предотвратить замерзание. В свою очередь, в длительное время необитаемых домах целесообразно полностью слить воду из системы водоснабжения или обеспечить минимальный режим отопления, тем самым снизив риск разрыва труб и последующего затопления.
В зимний период важную роль играет и работа вентиляции, поскольку недостаточный воздухообмен способствует образованию конденсата, который в долгосрочной перспективе может повредить как отделочные материалы, так и несущие конструкции здания. Не менее важно регулярно проверять электропроводку, так как сочетание влаги и мороза создает дополнительные риски для безопасности.
