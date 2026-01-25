До 30 тысяч евро: население Латвии предупредили об ущербе, который может быть нанесен их жилью в эти дни

Если в доме есть помещения, которые зимой не отапливаются, но в них проходит водопровод, при снижении температуры ниже нуля рекомендуется оставить небольшой, равномерный поток воды. Даже минимальное движение воды может быть достаточным, чтобы предотвратить замерзание. В свою очередь, в длительное время необитаемых домах целесообразно полностью слить воду из системы водоснабжения или обеспечить минимальный режим отопления, тем самым снизив риск разрыва труб и последующего затопления.