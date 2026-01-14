Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 17:48
Из-за морозов в интернет-магазинах Латвии резко подскочили продажи двух предметов
Как сообщает интернет-магазин 220.lv, на фоне резкой смены погодных условий спрос на лопаты и скребки для снега в начале января достиг рекордно высокого уровня. Объем продаж различных обогревателей удвоился, в том числе вырос спрос на конвекционные, масляные и инфракрасные обогреватели, на которые покупатели в среднем тратили 76 евро.
По сравнению со второй неделей декабря продажи лопат и скребков для снега в начале января выросли в 14 раз, а спрос на обогреватели в январе удвоился по сравнению с предыдущим месяцем.
Торговцы прогнозируют, что наивысшая активность продаж обогревателей ожидается в конце января, когда прогнозируются еще более холодные погодные условия.
Товары для зимних видов спорта тоже продолжают пользоваться высоким спросом. В первую неделю января их объемы продаж были в три раза выше, чем месяцем ранее, а спрос на санки вырос в четыре раза по сравнению с декабрем. В среднем на покупку одних санок покупатели выделяют 43 евро.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Латвию идут сибирские морозы: температура может опуститься до -30.