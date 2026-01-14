Из-за морозов в интернет-магазинах Латвии резко подскочили продажи двух предметов

Товары для зимних видов спорта тоже продолжают пользоваться высоким спросом. В первую неделю января их объемы продаж были в три раза выше, чем месяцем ранее, а спрос на санки вырос в четыре раза по сравнению с декабрем. В среднем на покупку одних санок покупатели выделяют 43 евро.