В Латвию идут сибирские морозы: температура может опуститься до -30

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие три недели в Латвии будет холоднее, чем обычно. Прогнозируется, что после 20 января в страну придут морозы из Сибири - температура воздуха местами может понизиться до -30 градусов.