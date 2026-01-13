Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 10:46
В Латвию идут сибирские морозы: температура может опуститься до -30
Латвию ждет затяжной период аномальных холодов: по прогнозам синоптиков, до начала февраля температура будет ниже нормы, а после 20 января возможны "сибирские" морозы до -30 градусов.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие три недели в Латвии будет холоднее, чем обычно. Прогнозируется, что после 20 января в страну придут морозы из Сибири - температура воздуха местами может понизиться до -30 градусов.
В ближайшие ночи местами, главным образом на востоке страны, столбики термометров могут опуститься ниже -20 градусов. 14 и 15 января ожидается снегопад, местами - метель, а во второй половине января осадков будет мало.
Предполагается, что этот месяц в Латвии станет самым холодным январем с 2016 или даже с 2010 года.