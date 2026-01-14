Что делать, когда в зимнюю стужу аккумулятор "объявляет забастовку": рекомендации и советы экспертов

«Аккумуляторы «привыкают» работать с пониженной мощностью, которая составляет около 60-70%, и в течение длительного времени не могут достичь полного уровня заряда. Если не ухаживать за аккумулятором и ездить на автомобиле только на короткие расстояния, он не сможет зарядиться в достаточной степени, и со временем его емкость снизится. Поэтому важно обеспечить полную зарядку, регулярно совершая более длинные поездки и поддерживая аккумулятор в хорошем состоянии», — рассказывает Друкманис.