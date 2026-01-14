Что делать, когда в зимнюю стужу аккумулятор "объявляет забастовку": рекомендации и советы экспертов
В холодные зимние месяцы аккумуляторы чаще выходят из строя, и эта проблема может затронуть любое транспортное средство, независимо от его года выпуска. Почему аккумуляторы перестают работать в холодное время года и как поддерживать их в хорошем состоянии в зиму?
Наиболее распространенные ошибки водителей
Аккумуляторы рекомендуется заряжать не реже двух раз в год, рассказывает эксперт Inter Cars Latvija Линардс Друкманис. При посещении автосервиса, например, при замене масла, стоит попросить сотрудников сервиса зарядить и проверить аккумулятор — это поможет избежать неприятных сюрпризов в холодное время года.
«Аккумуляторы «привыкают» работать с пониженной мощностью, которая составляет около 60-70%, и в течение длительного времени не могут достичь полного уровня заряда. Если не ухаживать за аккумулятором и ездить на автомобиле только на короткие расстояния, он не сможет зарядиться в достаточной степени, и со временем его емкость снизится. Поэтому важно обеспечить полную зарядку, регулярно совершая более длинные поездки и поддерживая аккумулятор в хорошем состоянии», — рассказывает Друкманис.
Кроме того, эксперт рекомендует поддерживать чистоту контактов аккумулятора и защищать их от влаги, предотвращая таким образом коррозию и короткое замыкание. Это также важно для предотвращения внезапной разрядки аккумулятора, которая в зимний период может привести к особенно неприятным последствиям.
Аккумуляторы, подходящие для латвийских зим
В автомобильной промышленности используются различные типы аккумуляторов, каждый из которых имеет свои специфические характеристики. Например, в аккумуляторах AGM (Absorbent Glass Mat) электролит пропитан микроволокном, что позволяет им выдерживать более глубокую разрядку. EFB (Enhanced Flooded Battery) свинцово-кислотные аккумуляторы, которые были усовершенствованы и разработаны для устойчивости к частым циклам зарядки и разрядки. SLI (Starting Lighting Ignition) — это стандартные свинцово-кислотные аккумуляторы, предназначенные для запуска автомобилей, освещения и работы систем зажигания. AUX — это небольшие аккумуляторы, которые служат в качестве дополнительных аккумуляторов без пусковой мощности, обеспечивая дополнительную поддержку другим системам.
Линардс Друкманис рекомендует выбирать более крупные и емкие аккумуляторы, учитывая климатические условия Латвии. Аккумуляторы AGM более устойчивы к холоду, что очень подходит для зимнего сезона в Латвии. Эти аккумуляторы обеспечивают постоянную абсорбцию электролита и более эффективную зарядку.
Влияет ли холод только на старые аккумуляторы?
Хотя проблемы чаще возникают со старыми аккумуляторами, холод может повлиять и на более новые модели. Со временем аккумуляторы постепенно теряют свою мощность и эффективность. Хотя срок службы, по которому определяется «старый» аккумулятор, может варьироваться, обычно аккумуляторы, которые старше десяти лет, считаются более чувствительными к холоду. Однако Друкманис отмечает, что регулярный уход и проверки могут продлить срок его жизни.
Если автомобиль запускается с трудом или его мощность снижается, скорее всего, аккумулятор изношен и его необходимо заменить. Эксперт также отмечает, что для транспортных средств с меньшими аккумуляторами рекомендуется проводить более частые проверки и рассматривать возможность их замены каждую зиму, поскольку такие аккумуляторы обычно не так долговечны и могут быстрее терять свою мощность.
Что делать, чтобы аккумулятор зимой работал?
«Регулярная зарядка и проверка аккумулятора, удаление коррозии и хранение аккумулятора в более теплом месте могут существенно повлиять на его непрерывную работу даже в самые холодные зимние месяцы», — объясняет Друкманис. «Перед зарядкой аккумулятора рекомендуется его снять и слегка встряхнуть, чтобы предотвратить расслоение электролита, при котором вода остается сверху, а серная кислота оседает внизу, тем самым снижая риск короткого замыкания и повышая эффективность зарядки», — рассказывает эксперт.
Если зимой автомобиль не заводится, важно понять, в чем заключается проблема: в генераторе или в топливном насосе. Если не удается сразу определить и устранить неисправность, можно попробовать завести автомобиль, толкнув его, подтянув или используя стартовые провода.
Если вышеупомянутые решения не помогают, рекомендуется отвезти автомобиль в сервис, где специалисты смогут провести углубленную диагностику.