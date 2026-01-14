Жителям Латвии объяснили, кто из них имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте, а кто - на скидку

Лица из многодетных семей и семей, на попечении которых находится ребенок с инвалидностью или совершеннолетнее лицо, не достигшее 24 лет, при наличии у него I или II группы инвалидности, которые обучаются в учреждениях основного и среднего общего образования, а также продолжают получать общее, профессиональное, высшее или специальное образование, получают льготу на проезд в размере 90% от полной стоимости разовой поездки. В свою очередь, 4 мая, а также 11 и 18 ноября указанная группа населения может пользоваться бесплатным проездом в поездах и региональных автобусах.