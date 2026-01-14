Жителям Латвии объяснили, кто из них имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте, а кто - на скидку
Как информирует Министерство сообщения, в 2026 году финансирование льгот на проезд не сокращено и осталось на уровне предыдущих лет — 25 млн евро.
В поездах и региональных автобусах бесплатный проезд обеспечивается детям дошкольного возраста, детям-сиротам и политически репрессированным лицам. В свою очередь, детям с инвалидностью, лицам с I группой инвалидности и их сопровождающим, а также лицам с установленной II группой инвалидности бесплатный проезд предоставляется как в региональном, так и в общественном транспорте государственных городов. Также в общественном транспорте государственных городов детям-сиротам проезд обеспечивается бесплатно.
Для членов многодетных семей и семей, на попечении которых находится ребенок с инвалидностью или совершеннолетнее лицо, не достигшее 24 лет, при наличии у него I или II группы инвалидности, при предъявлении удостоверения «Почетная семья» в поездах и региональных автобусах предоставляется скидка в размере 50% от полной стоимости разовой поездки и 40% от стоимости абонементного билета.
Лица из многодетных семей и семей, на попечении которых находится ребенок с инвалидностью или совершеннолетнее лицо, не достигшее 24 лет, при наличии у него I или II группы инвалидности, которые обучаются в учреждениях основного и среднего общего образования, а также продолжают получать общее, профессиональное, высшее или специальное образование, получают льготу на проезд в размере 90% от полной стоимости разовой поездки. В свою очередь, 4 мая, а также 11 и 18 ноября указанная группа населения может пользоваться бесплатным проездом в поездах и региональных автобусах.
Для получения льгот на проезд обязательным условием является предъявление документов, удостоверяющих личность. Только в этом случае перевозчик имеет право выдать билет с льготой на проезд. Например, членам многодетных семей необходимо предъявить удостоверение «Почетная семья» и документ, удостоверяющий личность, либо ученический или студенческий билет.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся в приемных семьях, под опекой, в учреждениях по уходу за детьми, а также обучающимся в учреждениях общего или профессионального образования, высших учебных заведениях и колледжах до достижения 24-летнего возраста, необходимо предъявить удостоверение для получения социальных гарантий либо зарегистрировать поездку с помощью электронного идентификационного средства перевозчика государственного города.
