Жителей Латвии предупредили - не все для праздничного стола безопасно

При совершении покупок рекомендуется сохранять кассовый чек, чтобы в случае, если, придя домой, вы обнаружите, что продукт испорчен или, например, с истекшим сроком годности, можно было обратиться с претензией к продавцу. В таких случаях, а также если в месте торговли вы замечаете другие возможные нарушения, например связанные с соблюдением гигиенических требований или температурного режима, можно подать жалобу в PVD, позвонив по телефону 67027402 и оставив в автоответчике сообщение о месте торговли (название и адрес) и продукте (название, срок годности и или номер партии).