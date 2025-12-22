Жителей Латвии предупредили - не все для праздничного стола безопасно
Планируя покупки продуктов питания для праздничного стола, Продовольственно-ветеринарная служба (Pārtikas un veterinārais dienests - PVD) призывает обращать внимание на срок годности продуктов и приобретать только те продукты и в таком количестве, которое можно успеть использовать в пределах срока годности.
Будьте внимательны!
При совершении покупок следует обращать внимание на условия, в которых хранятся продукты питания, и на то, не повреждена ли их упаковка. Дома продукты питания необходимо хранить в тех условиях и при той температуре, которые указаны производителем на маркировке.
PVD также напоминает, что предприятия, занимающиеся любой торговлей продуктами питания в интернете, независимо от того, производят ли они эти продукты или только распространяют их, должны быть зарегистрированы в реестре предприятий PVD. Это относится и к тем, кто торгует продуктами питания через объявления, например в социальной сети Facebook. Они также обязаны быть зарегистрированы в PVD и при осуществлении доставки продуктов питания соблюдать гигиенические требования, начиная с чистоты и заканчивая обеспечением соответствующей температуры во время транспортировки продукции.
Проверить, зарегистрирован ли производитель или распространитель продуктов питания в реестре предприятий PVD, можно на сайте PVD в разделе Reģistri.
Как проверить
PVD призывает не приобретать продукты питания неизвестного происхождения и сомнительного качества у производителей и или распространителей, не зарегистрированных в PVD. Продукты неизвестного происхождения представляют угрозу для здоровья потребителей, так как они могут быть произведены, транспортированы и реализованы в неподходящих гигиенических условиях и при несоответствующей температуре, что создает риск загрязнения пищевых продуктов.
При совершении покупок рекомендуется сохранять кассовый чек, чтобы в случае, если, придя домой, вы обнаружите, что продукт испорчен или, например, с истекшим сроком годности, можно было обратиться с претензией к продавцу. В таких случаях, а также если в месте торговли вы замечаете другие возможные нарушения, например связанные с соблюдением гигиенических требований или температурного режима, можно подать жалобу в PVD, позвонив по телефону 67027402 и оставив в автоответчике сообщение о месте торговли (название и адрес) и продукте (название, срок годности и или номер партии).
Если возникают подозрения на пищевое отравление, PVD рекомендует незамедлительно обратиться к семейному врачу или другому медицинскому специалисту.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что из-за действий чиновников жители Латвии могут лишиться ряда традиционных продуктов питания.