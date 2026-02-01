Европейский формат учета: что нужно знать о новых 15-минутных данных Sadales tīkls

Как сообщили агентству LETA представители компании, данные за первый день февраля будут доступны клиентам со 2 февраля на порталах торговцев электроэнергией, а также на клиентском портале Sadales tīkls — e-st.lv. Фактические 15-минутные данные позволяют потребителям более детально отслеживать потребление, а производителям микрогенерации — динамику объемов произведенной энергии, что способствует более эффективному использованию ресурсов. Учет в 15-минутном интервале будет обеспечиваться автоматически, никаких дополнительных действий от клиентов не требуется. Данные по-прежнему можно будет просматривать в разрезе часов, дней, месяцев и лет. Первый счет на основе фактических 15-минутных данных клиенты получат в марте за электричество, потребленное в феврале.