Европейский формат учета: что нужно знать о новых 15-минутных данных Sadales tīkls
Оператор системы распределения электроэнергии АО Sadales tīkls в дальнейшем будет обеспечивать клиентам фактический учет потребленной и переданной в сеть электроэнергии с интервалом в 15 минут.
Как сообщили агентству LETA представители компании, данные за первый день февраля будут доступны клиентам со 2 февраля на порталах торговцев электроэнергией, а также на клиентском портале Sadales tīkls — e-st.lv. Фактические 15-минутные данные позволяют потребителям более детально отслеживать потребление, а производителям микрогенерации — динамику объемов произведенной энергии, что способствует более эффективному использованию ресурсов. Учет в 15-минутном интервале будет обеспечиваться автоматически, никаких дополнительных действий от клиентов не требуется. Данные по-прежнему можно будет просматривать в разрезе часов, дней, месяцев и лет. Первый счет на основе фактических 15-минутных данных клиенты получат в марте за электричество, потребленное в феврале.
В компании отмечают, что такая детализация позволяет рынку лучше адаптироваться к переменчивому характеру производства «зеленой» энергии и является условием для создания новых рыночных продуктов, отвечающих нуждам клиентов.
С 1 октября 2025 года европейский рынок электроэнергии перешел на 15-минутный период учета для обеспечения единых принципов во всем Евросоюзе. В переходный период Sadales tīkls предоставлял данные в арифметическом делении (часовые показатели делились на четыре равные части), параллельно адаптируя инфраструктуру для одновременного обеспечения фактическими данными всех клиентов. Данные за переходный период сохранятся в арифметическом делении; аналогичный подход использовался и в других странах Европы.