Опубликован список аэропортов Европы, где отменили ограничение на провоз жидкостей
Хорошие новости для авиапутешественников: многие европейские аэропорты наконец-то отказались от спорного ограничения в 100 миллилитров жидкости в ручной клади. Эпохе крошечных и чрезмерно дорогих кремов и шампуней приходит конец, сообщает Euronews.
Это произошло после внедрения новых компьютерных томографов, которые обеспечивают 3D-визуализацию высокого разрешения, обнаруживая как твердые, так и жидкие взрывчатые вещества. В июле прошлого года Еврокомиссия заявила, что в ближайшее время планируется отменить правило на территории всего ЕС.
Ограничение на провоз максимум 100 мл жидкости в салоне самолётов было введено в Европе и за пределами в 2006 году, после того как полиция Великобритании сорвала исламистский заговор с целью взорвать трансатлантические рейсы с помощью жидких бомб, спрятанных в бутылках из мягкого пластика с прохладительными напитками.
Новая квота
Согласно новым правилам, можно провозить в ручной сумке до 2 литров в одной ёмкости. Но путешественникам следует внимательно ознакомиться с правилами провоза жидкостей в ручной клади, прежде чем собирать вещи. Ряд аэропортов Евросоюза и Европы ещё не выполнили требования.
Лондонский Хитроу - самый загруженный аэропорт континента - стал последним, кто повысил лимит жидкости всего несколько недель назад, введя новое правило во всех терминалах. За ним последовали другие британские хабы: лондонский Гатвик, Бирмингем, Белфаст и Эдинбург.
Германия: повсеместное внедрение
Администрация аэропорта Мюнхена сообщила, что лимит был увеличен до 2 литров "на 15 полосах безопасности в терминале 2 и пяти полосах в терминале 1". При этом остальные полосы "пока не оснащены современной технологией компьютерной томографии", поэтому "ограничение в 100 мл продолжает действовать".
В аэропорту Франкфурта только "на некоторых пунктах досмотра уже используются новые томографы, которые позволяют проносить до 2 литров".
То же самое касается и Берлина-Бранденбург, где провожить в салоне 2 литра разрешено только на 24 полосах безопасности.
Пока не везде
Хорошие новости для туристов, приезжающих в Италию на зимние Олимпийские игры. Теперь в аэропортах Милан Линате, Болонья, Рим Фьюмичино, Милан Мальпенса (только в терминале 1) и Турин (только для пассажиров, проходящих ускоренный досмотр) разрешен провоз жидкостей объемом до 2 литров.
Пассажиры могут провозить жидкости объемом не более 2 литров также в Дублине, пражском Vaclav Terminal 2, Вильнюсе и Каунасе (Литва), Кракове и Познани (Польша), Клуже (Румыния), датском Биллунде и на Мальте.
В аэропортах Парижа, Марселя, Мадрида, Афин и Лиссабона лимит на пронос жидкостей остается на уровне 100 мл.
Афины планируют ввести новые сканеры в начале 2027 года, как только будут завершены работы по расширению аэропорта Элефтериос Венизелос.
Рижский аэропорт пока работает по старинке. Ему не до жидкостей. Как ранее писал Otkrito.lv, он больше не показывает роста числа пассажиров как в предыдущие годы.