Опубликован список аэропортов Европы, где отменили ограничение на провоз жидкостей

Ограничение на провоз максимум 100 мл жидкости в салоне самолётов было введено в Европе и за пределами в 2006 году, после того как полиция Великобритании сорвала исламистский заговор с целью взорвать трансатлантические рейсы с помощью жидких бомб, спрятанных в бутылках из мягкого пластика с прохладительными напитками.