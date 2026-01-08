Конец истории успеха? Рижский аэропорт больше не показывает роста числа пассажиров

Самыми популярными направлениями Рижского аэропорта в прошлом году традиционно были Лондон в Великобритании и столицы Скандинавии — Хельсинки в Финляндии, Осло в Норвегии и Стокгольм в Швеции. В десятке самых востребованных направлений неизменно остаются также столицы стран Балтии — Вильнюс и Таллин, а также крупные европейские авиационные узлы — Франкфурт в Германии, Амстердам в Нидерландах и Копенгаген в Дании, а также Стамбул в Турции.