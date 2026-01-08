Конец истории успеха? Рижский аэропорт больше не показывает роста числа пассажиров
Как сообщает Рижский аэропорт, количество обслуженных путешественников в 2025 году, как и годом ранее, немного превысило 7,1 миллиона пассажиров. Об этом свидетельствуют оперативные данные о результатах деятельности Рижского аэропорта.
По итогам 2024 года число обслуженных пассажиров тоже составляло 7,1 миллиона человек. В предыдущие годы, за исключением, конечно, ковидной эпопеи, аэропорт показывал стабильный рост пассажиропотока. В том же 2024 году - на 7%. Но лучшие годы, похоже, позади.
Из общего числа 7,1 миллиона обслуженных пассажиров в 2025 году 5,7 миллиона составили прямые пассажиры, начавшие свои поездки в Рижском аэропорту, а 1,4 миллиона, или 20 процентов путешественников, в прошлом году следовали через Рижский аэропорт транзитом, используя его как пункт пересадки при полетах в другие направления.
Самыми популярными направлениями Рижского аэропорта в прошлом году традиционно были Лондон в Великобритании и столицы Скандинавии — Хельсинки в Финляндии, Осло в Норвегии и Стокгольм в Швеции. В десятке самых востребованных направлений неизменно остаются также столицы стран Балтии — Вильнюс и Таллин, а также крупные европейские авиационные узлы — Франкфурт в Германии, Амстердам в Нидерландах и Копенгаген в Дании, а также Стамбул в Турции.
Крупнейшим перевозчиком Рижского аэропорта в прошлом году была национальная авиакомпания airBaltic, занимающая 57,2 процента рынка, тогда как вторым по величине перевозчиком стала ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair с долей рынка 22,8 процента.
По словам председателя правления аэропорта Лайлы Одини, «2025 год отличался все более напряженной конкурентной борьбой за привлечение авиакомпаний".
Ранее Otkrito.lv писал о том, что неважные показатели своей работы Рижский аэропорт объясняет войной в Украине и бедностью населения.