Экстремальные морозы привели к аварии в теплосетях в Резекне: в 20 зданиях отключат отопление
фото: LETA
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

Экстремальные морозы привели к аварии в теплосетях в Резекне: в 20 зданиях отключат отопление

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В воскресенье в Резекне был обнаружен порыв теплосетей. В настоящее время выясняются обстоятельства и проводится локализация повреждения, чтобы как можно скорее приступить к ремонтным работам, сообщает Rēzeknes siltumtīkli.

Для устранения поломки и обеспечения безопасного восстановления теплоснабжения в понедельник, 2 февраля, с 8:00 до примерно 14:00 будет прекращена подача теплоэнергии в 20 объектов.

В список отключаемых объектов входят:

  • Резекненская 3-я основная школа;
  • 9 адресов на аллее Атбривошанас;
  • 7 адресов на улице Дарзу;
  • 3 адреса на улице Кришьяня Валдемара.

Как указывают представители Rēzeknes siltumtīkli, из-за очень низкой температуры воздуха и того, что в теплосетях циркулирует вода температурой до 105°C, нагрузка на сети значительно возросла. На участках, где техническое состояние теплотрасс хуже, в таких погодных условиях могут возникать разрывы, что и стало причиной данной аварии.

Информация о развитии ситуации и восстановлении теплоснабжения будет регулярно обновляться на сайте предприятия и в других каналах связи.

Темы

РезекнеЛатгалеКришьяня ВалдемараНовости регионов

Другие сейчас читают