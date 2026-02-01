Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 21:02
Экстремальные морозы привели к аварии в теплосетях в Резекне: в 20 зданиях отключат отопление
В воскресенье в Резекне был обнаружен порыв теплосетей. В настоящее время выясняются обстоятельства и проводится локализация повреждения, чтобы как можно скорее приступить к ремонтным работам, сообщает Rēzeknes siltumtīkli.
Для устранения поломки и обеспечения безопасного восстановления теплоснабжения в понедельник, 2 февраля, с 8:00 до примерно 14:00 будет прекращена подача теплоэнергии в 20 объектов.
В список отключаемых объектов входят:
- Резекненская 3-я основная школа;
- 9 адресов на аллее Атбривошанас;
- 7 адресов на улице Дарзу;
- 3 адреса на улице Кришьяня Валдемара.
Как указывают представители Rēzeknes siltumtīkli, из-за очень низкой температуры воздуха и того, что в теплосетях циркулирует вода температурой до 105°C, нагрузка на сети значительно возросла. На участках, где техническое состояние теплотрасс хуже, в таких погодных условиях могут возникать разрывы, что и стало причиной данной аварии.
Информация о развитии ситуации и восстановлении теплоснабжения будет регулярно обновляться на сайте предприятия и в других каналах связи.