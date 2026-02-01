Экстремальные морозы привели к аварии в теплосетях в Резекне: в 20 зданиях отключат отопление

Как указывают представители Rēzeknes siltumtīkli, из-за очень низкой температуры воздуха и того, что в теплосетях циркулирует вода температурой до 105°C, нагрузка на сети значительно возросла. На участках, где техническое состояние теплотрасс хуже, в таких погодных условиях могут возникать разрывы, что и стало причиной данной аварии.