Госдолг Латвии - больше 10 000 евро на каждого жителя. Это много или мало?
Государственный долг Латвии на душу населения в конце сентября 2025 года достиг 10 200 евро, оставаясь одним из самых низких в ЕС. Однако прогнозы Совета по фискальной дисциплине (СФД) указывают на ускорение роста долга и расходов на его обслуживание.
По данным СФД, в конце сентября 2025 года общий государственный долг на душу населения в Латвии составлял 10 200 евро. По уровню долга на душу населения самый высокий показатель в Европе у Бельгии - 57 200 евро, а самый низкий - у Болгарии и Эстонии - 4900 и 6900 евро соответственно.
Латвия по-прежнему входит в число стран с относительно низким уровнем государственного долга - 45,2% от валового внутреннего продукта (ВВП) - и соответствует маастрихтскому критерию, согласно которому долг не должен превышать 60% от ВВП, отметили в СФД. По прогнозам, в 2025 году долг составит 49% от ВВП, но в последующие годы он будет расти более резко, достигнув 51% от ВВП в 2026 году и 55% от ВВП в 2027 и 2028 годах.
СФД отмечает, что отношение расходов на обслуживание долга к ВВП также продолжит расти. Процентные выплаты прогнозируются на уровне 484 млн евро или 1,2% ВВП в 2025 году и 584 млн евро или 1,3% ВВП в 2026 году. В 2027 году они прогнозируются на уровне 1,4 % ВВП, или 643 млн евро, а в 2028 году - 1,5 % ВВП, или 722 млн евро.
Среди европейских стран самый высокий показатель отношения долга к ВВП был у Греции (149,7%), а самый низкий - у Эстонии (22,9%).
В СФД рассказали, что в семи из 15 стран с долгом менее 60% ВВП, так называемых странах с низким уровнем долга, уровень долга снизился в процентных пунктах по сравнению с третьим кварталом 2024 года. Наибольшее сокращение произошло в Ирландии - на 7,2 процентных пункта и в Дании - на три процентных пункта. В среднем долг этих семи стран в третьем квартале снизился на 2,3 процентных пункта. В остальных восьми странах с низкой задолженностью долг в третьем квартале вырос в среднем на 2,9 процентного пункта.
В странах с высокой задолженностью (всего 13) объем долга в процентном выражении сократился в четырех из них в среднем на 4,2 процентных пункта. Наибольшее снижение произошло в Греции - на 8,9 процентных пункта и на Кипре - на 6,1 процентных пункта.
Однако девять стран с высоким уровнем задолженности увеличили свой долг в среднем на 2,4 процентных пункта, в том числе Финляндия - на 4,6 процентных пункта, Франция - на четыре процентных пункта, Бельгия - на 2,3 процентных пункта, Словакия и Италия - на 2,2 процентных пункта.