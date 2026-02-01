Госдолг Латвии - больше 10 000 евро на каждого жителя. Это много или мало?

В СФД рассказали, что в семи из 15 стран с долгом менее 60% ВВП, так называемых странах с низким уровнем долга, уровень долга снизился в процентных пунктах по сравнению с третьим кварталом 2024 года. Наибольшее сокращение произошло в Ирландии - на 7,2 процентных пункта и в Дании - на три процентных пункта. В среднем долг этих семи стран в третьем квартале снизился на 2,3 процентных пункта. В остальных восьми странах с низкой задолженностью долг в третьем квартале вырос в среднем на 2,9 процентного пункта.