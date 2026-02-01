Как такое возможно? Пенсионерка-инвалид утверждает, что рижские власти удерживают 100% ее доходов
Лежачая пенсионерка с инвалидностью осталась без средств к существованию после удержания всей пенсии и сбережений. Благотворительная организация заявляет о возможных нарушениях закона и срочно ищет юридическую помощь.
В благотворительную организацию Dace за помощью обратилась пенсионерка Анита, оказавшаяся в крайне тяжелой жизненной ситуации. Об этом представители организации сообщили на своей странице в Facebook, призвав общественность и юристов обратить внимание на происходящее.
Анита — лежачая пенсионерка с инвалидностью, единственным источником дохода которой является пенсия. По данным благотворительной организации, на протяжении всей жизни она добросовестно платила налоги за принадлежащее ей имущество и земельный участок в Риге, в районе Чиекуркалнс. Все обязательные платежи, включая повышенные налоги, начисленные из-за внешнего состояния здания, были оплачены.
Однако из-за тяжелого состояния здоровья и крайне ограниченных финансовых возможностей женщина физически не в состоянии привести здание в порядок в установленные сроки. При этом, как подчеркивают в организации, Анита не отказывается от выполнения своих обязанностей, но нуждается во времени и понимании со стороны муниципальных структур.
Тем не менее в результате действий Департамента имущества Рижского самоуправления было начато принудительное взыскание. По словам представителей Dace, со счета пенсионерки были удержаны все имеющиеся сбережения, а в настоящее время удерживается 100% ее пенсии.
Это фактически означает, что лежачий человек остался без средств на покупку лекарств, продуктов питания, оплату коммунальных услуг и других базовых потребностей. При этом подчеркивается, что Анита не получила большую часть документов, направляемых самоуправлением. Ранее уведомления высылались заказными письмами, которые она физически не могла получить. Позже способ уведомления был изменен на обычные письма, о чем сама пенсионерка фактически не была проинформирована.
В организации указывают, что в результате решения могли быть надлежащим образом не доведены до адресата, что создает серьезные основания говорить о возможном незаконном взыскании и нарушении процедуры уведомления.
Благотворительная организация срочно ищет юриста или адвоката, который мог бы приостановить процесс взыскания, помочь вернуть удержанные средства и защитить базовые права женщины на достойную жизнь.