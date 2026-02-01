Как такое возможно? Пенсионерка-инвалид утверждает, что рижские власти удерживают 100% ее доходов

Это фактически означает, что лежачий человек остался без средств на покупку лекарств, продуктов питания, оплату коммунальных услуг и других базовых потребностей. При этом подчеркивается, что Анита не получила большую часть документов, направляемых самоуправлением. Ранее уведомления высылались заказными письмами, которые она физически не могла получить. Позже способ уведомления был изменен на обычные письма, о чем сама пенсионерка фактически не была проинформирована.