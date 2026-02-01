В соседней с Латвией стране введут еще одно существенное ограничение для граждан РФ

«С небольшими исключениями мы запретили им въезд и пребывание в Эстонии, и логично, что у них не должно быть и права приобретать здесь недвижимость, поскольку она может использоваться для разведывательных и диверсионных операций, например для подготовки позиций, которые могут быть использованы против нас в кризисных ситуациях», — пояснил Таро.