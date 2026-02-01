В соседней с Латвией стране введут еще одно существенное ограничение для граждан РФ
Министерство внутренних дел Эстонии в срочном порядке начнет подготовку поправок к закону об ограничениях на приобретение недвижимости, чтобы лишить права покупать недвижимость в стране граждан России и Беларуси, не имеющих долгосрочного вида на жительство, а также компании, фактическими владельцами которых являются граждане этих государств без долгосрочного вида на жительство.
Как заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, с учетом продолжающейся агрессии Кремля и его государств-сателлитов продажа недвижимости гражданам России и Беларуси с неизвестным прошлым, которые находятся в Эстонии временно или прибыли совсем недавно, представляет угрозу безопасности.
«С небольшими исключениями мы запретили им въезд и пребывание в Эстонии, и логично, что у них не должно быть и права приобретать здесь недвижимость, поскольку она может использоваться для разведывательных и диверсионных операций, например для подготовки позиций, которые могут быть использованы против нас в кризисных ситуациях», — пояснил Таро.
«Это реальная угроза безопасности, и нам необходимо перейти от ограничений к полному запрету, как это сделали несколько соседних стран — членов Европейского союза и НАТО. Мы знаем, как подобные сделки вызывали обеспокоенность у властей Финляндии, Норвегии, Швеции, Литвы, Латвии и других стран, которые пытаются разобраться в сути таких сделок, и наша проблема является аналогичной», — добавил министр внутренних дел Эстонии.
Хотя в настоящее время уже действуют определенные ограничения на приобретение недвижимости в районах вдоль эстонско-российской границы и на малых островах, этого недостаточно, поскольку, как отметил министр, такие меры не являются эффективными.
По состоянию на 9 января в Эстонии проживали 1476 граждан Беларуси с временными видами на жительство и 1190 с долгосрочными видами на жительство, а также 7797 граждан России с временными видами на жительство и 70 237 с долгосрочными видами на жительство.
С начала полномасштабной войны России против Украины около 1000 граждан России совершили сделки с недвижимостью в Эстонии, свидетельствуют данные Земельного регистра. Их связь с Эстонией неизвестна, поскольку у них нет эстонского персонального идентификационного кода, который обычно выдается вместе с видом на жительство.
