Проживающих в Латвии граждан РФ обяжут совершать одну процедуру. В противном случае - уголовное дело

В пояснительной записке отмечается, что россияне, уже получившие иностранное гражданство или ВНЖ до вступления в силу новых поправок, должны уведомить консульства об этом в течение года после вступления закона в силу. В документе говорится, что вступление нового закона в силу планируется с 1 января 2028 года.