Проживающих в Латвии граждан РФ обяжут совершать одну процедуру. В противном случае - уголовное дело
Министерство иностранных дел РФ предлагает обязать граждан России, проживающих за границей, в течение 60 дней уведомлять российские консульства о получении вида на жительство (ВНЖ) или второго гражданства. Как сообщает "Медуза", об этом говорится в проекте федерального закона.
Согласно действующему законодательству, россияне, получившие ВНЖ в иностранном государстве или гражданство другой страны, должны уведомлять об этом МВД РФ в течение 60 дней после въезда в Россию. Если гражданин РФ находится за границей, он не обязан сообщать о получении ВНЖ или гражданства.
В пояснительной записке МИДа РФ отмечается, что сейчас постановка россиян на консульский учет происходит в «сугубо уведомительном порядке». Предлагаемые поправки обязывают россиян подавать уведомление о получении ВНЖ или гражданства «вне зависимости от места проживания — на территории Российской Федерации либо за ее пределами».
Нарушение новых правил будет наказываться по статье 330.2 УК РФ — неисполнение обязанности по подаче уведомления о гражданстве или ВНЖ. Эта статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до года или обязательные работы на срок до 400 часов.
Законопроект также вводит понятие «гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами РФ» — то есть человек, у которого помимо российского гражданства есть гражданство иностранного государства, ВНЖ или «иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание» за пределами РФ.
В пояснительной записке отмечается, что россияне, уже получившие иностранное гражданство или ВНЖ до вступления в силу новых поправок, должны уведомить консульства об этом в течение года после вступления закона в силу. В документе говорится, что вступление нового закона в силу планируется с 1 января 2028 года.
