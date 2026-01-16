Власти Латвии намерены ввести еще одно новое ограничение для граждан РФ
Сейм передал на рассмотрение в Комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поправки к Иммиграционному закону, которые исключат возможность получения временного вида на жительство путем приобретения беспроцентных государственных ценных бумаг.
Основываясь на данных последних лет, из Иммиграционного закона исключается возможность получения временного вида на жительство путем приобретения беспроцентных государственных ценных бумаг, поскольку данный механизм больше не считается целесообразным.
Кроме того, согласно поправкам граждане России и Беларуси, находящиеся в Латвии с целью обучения или учебы, в течение срока действия учебного вида на жительство не смогут запрашивать постоянный вид на жительство.
Еще одно новшество - в соответствии с положениями директивы Европейского союза в дальнейшем временные виды на жительство трудоустроенных граждан третьих стран не будут аннулироваться, если период безработицы в течение срока действия временного вида на жительство не превышает трех месяцев. В свою очередь, если иностранец проработал в Латвии более двух лет, допустимый период безработицы будет продлен до шести месяцев.
Законопроект также предусматривает право делегировать внешнему поставщику услуг прием документов, поданных для запроса вида на жительство, а в случае сомнений — проверку подлинности документов, представленных для получения визы или вида на жительство.
