Власти Латвии намерены ввести еще одно новое ограничение для граждан РФ

Еще одно новшество - в соответствии с положениями директивы Европейского союза в дальнейшем временные виды на жительство трудоустроенных граждан третьих стран не будут аннулироваться, если период безработицы в течение срока действия временного вида на жительство не превышает трех месяцев. В свою очередь, если иностранец проработал в Латвии более двух лет, допустимый период безработицы будет продлен до шести месяцев.