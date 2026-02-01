Страховщик называет статистику трагической: количество пожаров в домах в январе побило 10-летний антирекорд

Основными причинами трагедий стали сильные морозы и неосторожное обращение с огнем. Как отмечает руководитель продуктов страхования собственности физических лиц BALTA Арнолдс Линитис, в частных домах пожары чаще всего вызывали короткие замыкания, использование неисправных котлов, засоренные дымоходы и неосторожность при обращении с горячей золой. В квартирах же каждый второй случай был вызван пожаром в соседних помещениях. Из-за холода люди интенсивнее топили печи и чаще использовали электрообогреватели, что приводило к перегрузке сетей. Также эксперт отметил, что в январе сохранилось аномально высокое число бытовых происшествий: использование свечей после праздников и даже попадание салютной ракеты на крышу дома.