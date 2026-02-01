Страховщик называет статистику трагической: количество пожаров в домах в январе побило 10-летний антирекорд
Количество заявок на возмещение убытков по страхованию жилья в связи с пожарами в январе текущего года увеличилось на 290%, что почти в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По данным страхового общества BALTA, по сравнению с декабрем этот показатель вырос на 160%.
В январе уже получено 39 заявок, а общая сумма ущерба превысила 1 миллион евро. Страховщик оценивает статистику как трагическую, так как количество заявок в два раза превысило предыдущий «рекорд» последних десяти лет, составлявший 20 обращений в месяц. В 60% случаев возгорания происходили в квартирах, причем количество таких происшествий выросло в 11 раз по сравнению с январем прошлого года.
Основными причинами трагедий стали сильные морозы и неосторожное обращение с огнем. Как отмечает руководитель продуктов страхования собственности физических лиц BALTA Арнолдс Линитис, в частных домах пожары чаще всего вызывали короткие замыкания, использование неисправных котлов, засоренные дымоходы и неосторожность при обращении с горячей золой. В квартирах же каждый второй случай был вызван пожаром в соседних помещениях. Из-за холода люди интенсивнее топили печи и чаще использовали электрообогреватели, что приводило к перегрузке сетей. Также эксперт отметил, что в январе сохранилось аномально высокое число бытовых происшествий: использование свечей после праздников и даже попадание салютной ракеты на крышу дома.
Наиболее опасными месяцами в плане отопительных рисков считаются декабрь, январь и апрель — на них приходится треть всех пожаров за год. Член латвийского братства трубочистов Алмантс Берзиньш поясняет, что в апреле риск возрастает из-за сажи, накопившейся в дымоходах за зиму, особенно при использовании печей длительного горения. Для минимизации рисков эксперты призывают регулярно чистить дымоходы, проверять электропроводку не реже одного раза в 10 лет и обязательно устанавливать детекторы дыма. Хотя страхование помогает восстановить имущество и покрыть высокие расходы на строительство, первичной задачей остается предотвращение факторов, которые зависят от самого владельца жилья.