Все чаще вместо врача - чат GPT: фармацевт объяснила, где искусственный интеллект ошибается чаще всего
Сегодня все больше людей по вопросам здоровья обращаются не к врачу или фармацевту, а к интернету - или к искусственному интеллекту. Несколько минут в чате с виртуальным помощником могут показаться более удобным и быстрым способом, как выяснить причины симптомов или подобрать соответствующие медикаменты, но возникает важный вопрос - можно ли действительно доверять этим цифровым советам?
Каковы возможности и риски при поиске медицинских советов в интернете, рассказывает сертифицированный фармацевт сети аптек Apotheka Алина Флейшмане.
"Каждый день мы видим, что люди все чаще используют различные инструменты искусственного интеллекта в интернете, чтобы узнать, какие лекарства принимать или как лечить определенные симптомы. Да, искусственный интеллект действительно способен анализировать огромные объемы информации и может быть полезен как дополнительный источник. Однако он не может заменить медицинского специалиста, поскольку эти инструменты все же могут ошибаться и не задают важных вопросов, таким образом не принимают во внимание историю болезни пациента, принимаемые лекарства или возможные взаимодействия. В результате существует риск того, что человек, следуя, казалось бы, логичным советам, может причинить себе вред", - говорит Алина Флейшмане.
Самолечение с помощью интернета - возможности и риски
Интернет стал привычным источником информации, к которому многие обращаются при различных проблемах со здоровьем. И не зря - онлайн-ресурсы позволяют быстро и легко найти информацию о симптомах, возможностях лечения и лекарствах, включая такую полезную информацию, как официальные инструкции по применению лекарств, контактную информацию медицинских специалистов, возможности онлайн-записи и номер консультативного телефона семейного врача, тем самым помогая заботиться о своем здоровье. Однако при использовании интернет-ресурсов необходимо тщательно оценивать используемые источники и их надежность, поскольку качество информации в интернете, например, на интернет-форумах и в различных группах социальных сетей, может сильно различаться, и не всегда будет легко отличить вводящие в заблуждение рекомендации из достоверных фактов.
"Неправильно интерпретированные симптомы или ошибочные рекомендации лекарств могут вызвать серьезные последствия, особенно в случаях хронических заболеваний или при одновременном приеме нескольких медикаментов. Самолечение с помощью интернета может быть полезным только в том случае, если человек сохраняет очень критическое мышление и, прежде чем действовать, всегда проверяет полученную информацию, проконсультировавшись с врачом или фармацевтом", - дополняет Алина Флейшмане.
Искусственный интеллект - или новый советник?
Искусственный интеллект стремительно проникает во многие отрасли, и медицина также не является исключением. Искусственный интеллект может предоставлять основную информацию об использовании лекарств, их побочных эффектах и взаимодействии, однако он не может заменить профессиональную и индивидуальную медицинскую оценку. В настоящее время роль цифровых помощников в здравоохранении скорее информативна, чем диагностична - они способны быстро анализировать большие объемы данных, предлагать общее объяснение симптомов, но не редко они не учитывают индивидуальную ситуацию, историю болезни или нюансы пациента, например, некоторые эмоциональные аспекты, которые сразу замечает опытный врач. Рекомендуется воспринимать инструменты искусственного интеллекта как информативных помощников, однако наиболее безопасным решением будет обратиться к своему лечащему врачу.
Где и как цифровые помощники могут ошибиться?
Хотя искусственный интеллект способен анализировать огромные объемы информации и выдавать рекомендации за секунду, он все же работает на основе алгоритмов, а не медицинского опыта и полного знания клинического диагноза. Чаще всего искусственный интеллект может ошибиться там, где требуется клинический опыт, понимание контекста и осознание различных эмоциональных, психологических и других фоновых факторов. Например, он может не учитывать возраст, хронические заболевания, аллергии пациента или прием других лекарств, если эта информация не введена достаточно точно. Также цифровые инструменты могут переоценивать значимость симптомов или, наоборот, не замечать серьезные признаки, если они не соответствуют типичным образцам данных. Нередко проблемы возникают в переводах и в местных базах данных лекарств, когда алгоритм может рекомендовать не зарегистрированные в конкретной стране или противопоказанные препараты. "Не тайна, что для многих из нас искусственный интеллект стал повседневным советчиком, и, скорее всего, в будущем его значение продолжит расти. Однако здоровье бесценно - его нельзя доверять алгоритму и случайности. Если обращаетесь к искусственному интеллекту за советом по здоровью, всегда проверяйте его у медицинского специалиста, а при появлении выраженных и необычных симптомов ни в коем случае не следует искать ответы в смартфоне - обратитесь за помощью к профессионалу", - подчеркивает сертифицированный фармацевт.