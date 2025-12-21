Все чаще вместо врача - чат GPT: фармацевт объяснила, где искусственный интеллект ошибается чаще всего

Хотя искусственный интеллект способен анализировать огромные объемы информации и выдавать рекомендации за секунду, он все же работает на основе алгоритмов, а не медицинского опыта и полного знания клинического диагноза. Чаще всего искусственный интеллект может ошибиться там, где требуется клинический опыт, понимание контекста и осознание различных эмоциональных, психологических и других фоновых факторов. Например, он может не учитывать возраст, хронические заболевания, аллергии пациента или прием других лекарств, если эта информация не введена достаточно точно. Также цифровые инструменты могут переоценивать значимость симптомов или, наоборот, не замечать серьезные признаки, если они не соответствуют типичным образцам данных. Нередко проблемы возникают в переводах и в местных базах данных лекарств, когда алгоритм может рекомендовать не зарегистрированные в конкретной стране или противопоказанные препараты. "Не тайна, что для многих из нас искусственный интеллект стал повседневным советчиком, и, скорее всего, в будущем его значение продолжит расти. Однако здоровье бесценно - его нельзя доверять алгоритму и случайности. Если обращаетесь к искусственному интеллекту за советом по здоровью, всегда проверяйте его у медицинского специалиста, а при появлении выраженных и необычных симптомов ни в коем случае не следует искать ответы в смартфоне - обратитесь за помощью к профессионалу", - подчеркивает сертифицированный фармацевт.