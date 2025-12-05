Налоговый возврат за пенсионные накопления: можно ли делать взносы после пенсии и вернуть IIN?

Получить доступ к накопленным средствам можно с 55 лет. Однако это не отменяет возможность продолжать участие в пенсионном плане и далее. В законе указано, что участник, достигнув предусмотренного возраста, может продолжать участие, согласовав с фондом порядок дальнейших выплат.