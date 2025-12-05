Налоговый возврат за пенсионные накопления: можно ли делать взносы после пенсии и вернуть IIN?
Многие латвийские пенсионеры интересуются, можно ли после выхода на пенсию продолжать делать взносы в третий пенсионный уровень и получать возврат подоходного налога (IIN) от Служба государственных доходов (СГД, VID).
Специалисты LV portāls подготовили разъяснение, которое поможет разобраться в правилах. Информация носит справочный характер и не является юридически обязательной.
Можно ли пенсионеру делать взносы в 3-й пенсионный уровень?
Да, можно. Закон о частных пенсионных фондах не устанавливает никаких возрастных ограничений для внесения взносов. Это означает:
- пенсионер может продолжать платить взносы столько, сколько считает нужным;
- изменение источника дохода (например, получение пенсии вместо зарплаты) не влияет на право участвовать в пенсионном плане;
- участие в плане можно продолжать и после достижения возраста, когда можно получать накопления.
Чтобы участвовать в системе, необходимо иметь действующий индивидуальный договор с пенсионным фондом.
Со скольки лет можно получать накопления 3-го уровня?
Получить доступ к накопленным средствам можно с 55 лет. Однако это не отменяет возможность продолжать участие в пенсионном плане и далее. В законе указано, что участник, достигнув предусмотренного возраста, может продолжать участие, согласовав с фондом порядок дальнейших выплат.
Можно ли получить возврат IIN за взносы?
Да, можно — но при соблюдении условий по сумме и типу доходов.
Можно включать в годовую декларацию:
- взносы в третий пенсионный уровень;
- взносы по договорам страхования жизни с накоплением.
Общий лимит — до 4000 евро в год, но не более 10% от годового облагаемого подоходным налогом дохода.
Важно!
10% рассчитываются только от тех доходов, к которым применяется прогрессивная ставка IIN, то есть 20%/23%/31%.
Если пенсионер получает только государственную пенсию, то нужно учитывать:
- базовая государственная пенсия не облагается прогрессивным IIN, она облагается фиксированной ставкой 20% только в части, превышающей необлагаемый минимум;
- если пенсионер получает также другие доходы (аренда, работа, авторские вознаграждения и т. д.), то именно они могут увеличивать сумму, с которой можно получать возврат.
Как VID узнаёт о сделанных взносах?
Пенсионный фонд до 1 февраля следующего года самостоятельно отправляет в VID данные о сумме взносов, сделанных конкретным человеком за год. Пенсионеру остаётся только подать годовую декларацию и указать, что он претендует на возврат IIN.
Где узнать больше?
Дополнительную информацию можно получить:
- на сайте выбранного частного пенсионного фонда;
- в консультационном центре VID;
- в разделе о 3-й пенсионной ступени на официальном портале Latvija.lv.