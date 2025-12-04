Латвийских водителей предупредили о том, что зимой они могут попасть на крупные суммы

Зимние сложности ощущают и владельцы электромобилей. Холод естественным образом снижает эффективность батареи, и реальный пробег может уменьшиться на 20–40 процентов в зависимости от температуры и привычек вождения. Чтобы уменьшить это снижение, специалисты рекомендуют использовать предварительный подогрев батареи, а также чаще заряжать её в холодное время — примерно до уровня 80 процентов. Доводить заряд почти до нуля, особенно в мороз, не рекомендуется, поскольку это негативно влияет на работоспособность ячеек батареи в долгосрочной перспективе.