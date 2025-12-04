Латвийских водителей предупредили о том, что зимой они могут попасть на крупные суммы
Эксперты Europcar Latvija рассказывают, что ряд кажущихся простыми вещей по-прежнему игнорируется водителями, и именно эти вещи нередко определяют, переживёт ли автомобиль зиму без повреждений.
На что обратить внимание
Самая распространённая ошибка в Латвии — езда на изношенных зимних шинах или даже на летних шинах в начале сезона. Многие надеются, что со старым протектором удастся проездить ещё несколько недель, однако на практике именно в первые дни морозов и снегопадов движение наиболее небезопасно.
Нагрузка на технические системы в холодный сезон увеличивается, поэтому профилактическим работам нужно уделять больше внимания, чем летом. Одно из самых частых повреждений — замерзшая летняя жидкость для омывателя. Если отложить её замену до последнего момента, жидкость может замёрзнуть и повредить резервуар или трубки, создав дополнительные расходы.
Не менее важен уход за датчиками и камерами, которые сегодня широко распространены, поскольку зимой они быстро покрываются слоем снега и соли, и водитель нередко ошибочно полагает, что система неисправна. На самом деле достаточно регулярно их очищать, чтобы ассистенты вождения снова работали как положено.
Когда температура держится ниже нуля, спустя некоторое время появляется ещё одна характерная зимняя проблема — отказ аккумулятора. Чаще всего это происходит у автомобилей со стареющими аккумуляторами или у тех, чей ежедневный пробег короткий. Если машина запускается лишь на несколько минут, аккумулятор не успевает полностью зарядиться и постепенно разряжается.
Не менее важен уход за уплотнителями дверей и багажника. Если их вовремя не обработать силиконом, при первых заморозках двери могут просто не открыться. Мойка автомобиля в сильный мороз также может создать дополнительные риски, поскольку вода под высоким давлением может замёрзнуть в дверных швах и резиновых элементах.
У электромобилей - свои проблемы
Зимние сложности ощущают и владельцы электромобилей. Холод естественным образом снижает эффективность батареи, и реальный пробег может уменьшиться на 20–40 процентов в зависимости от температуры и привычек вождения. Чтобы уменьшить это снижение, специалисты рекомендуют использовать предварительный подогрев батареи, а также чаще заряжать её в холодное время — примерно до уровня 80 процентов. Доводить заряд почти до нуля, особенно в мороз, не рекомендуется, поскольку это негативно влияет на работоспособность ячеек батареи в долгосрочной перспективе.
В целом зимний период обычно означает для автопроизводителей как прямые, так и косвенные дополнительные расходы, однако большую часть характерных зимних проблем можно предотвратить своевременной и простой профилактикой. Обработка уплотнителей дверей силиконом, замена жидкости для омывателя на соответствующую сезону, регулярная очистка датчиков, что занимает совсем немного времени, но в долгосрочной перспективе позволяет избежать значительных затрат.
