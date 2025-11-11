Каждый день в Латвии загорается автомобиль. Какие марки вспыхивают чаще других?
В Латвии машины горят практически ежедневно, и более половины из них после пожара отправляются на свалку. В 86% случаев пламя вспыхивает не из-за аварий, а из-за самовозгорания — часто по вине старых проводов или некачественно установленного оборудования. Почему загораются даже новые авто и как спасти машину, если запахло гарью?
Автомобильные возгорания в Латвии — не редкость. По данным страховой компании BALTA, пожарные ежедневно выезжают на вызовы, связанные с горящими машинами. И примерно в 53% случаев автомобили после инцидента восстановлению уже не подлежат — остаётся только списать.
«Всё начинается почти незаметно — лёгкий запах гари, лёгкий дым, потрескивание. Но до открытого огня могут пройти всего минуты», — объясняет Кристапс Лиецинтекс, руководитель управления транспортного страхования и оценки рисков компании BALTA.
Самовозгорание: 86% всех случаев
В подавляющем большинстве — 86,2% — речь идёт о самовозгорании. Главная причина — неисправности электрики: старые или повреждённые провода, короткие замыкания, непрофессионально установленное дополнительное оборудование. Иногда возгорание начинается в отсутствие водителя — и шансов спасти машину почти нет.
Какие машины горят чаще?
От огня не застрахован никто — горят и новые, и старые автомобили, и премиум-класс, и бюджетные модели. Однако статистика BALTA показывает: около 90% всех случаев связаны с дизельными авто.
Чаще всего горят машины старше пяти лет, но почти 12% случаев приходятся и на совсем свежие автомобили. Там причиной нередко становятся заводской дефект, некачественный ремонт или самодельные доработки.
По брендам лидируют самые распространённые в Латвии марки: BMW — 19,5% всех случаев, Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz и Audi — также в числе «антирейтинга». Но, как подчёркивают эксперты, это не значит, что эти марки опаснее — просто их на дорогах больше, а электрооборудование сложнее.
Реальные случаи самовозгорания машин
Чтобы понять, насколько стремительно развивается пожар, BALTA приводит реальные истории.
- Porsche Cayenne — водитель после заправки почувствовал запах гари, открыл капот и увидел огонь у генератора. Пожар потушили быстро — ущерб составил 2174 евро.
- VW Passat — утром из-под капота пошёл дым, вскоре появились языки пламени. Водитель отключил аккумулятор, попытался тушить, но понадобилась помощь пожарных. Итог — 4180 евро убытков.
- Volvo XC90 (2017) — вспыхнул прямо во время движения. Машину спасти не удалось, она сгорела полностью. Страховая выплата — 33 973 евро.
- И это касается не только легковых машин: недавно загорелся грузовик Scania, сгорел и тягач, и полуприцеп — ущерб 87 682 евро.
Всего с начала года BALTA уже выплатила 200 тысяч евро компенсаций по случаям возгораний, в среднем — 8053 евро за один инцидент.
Как защитить свой автомобиль - советы эксперта
- Регулярно проверяйте электрику и топливную систему. Особенно в местах, где провода могут перегреваться, тереться или повреждаться.
- Допоборудование устанавливайте только в сертифицированных сервисах. Неправильная схема или предохранитель — частая причина возгорания.
- Если чувствуете запах гари, видите дым или слышите треск — немедленно остановитесь, выключите двигатель и оцените ситуацию снаружи.
- После любой, даже небольшой, «искры» делайте полную диагностику — тепло и копоть повреждают соседние узлы.
- Держите исправный огнетушитель под рукой и заранее изучите инструкцию по его использованию.
Если машина уже дымит или загорелась:
- Остановитесь в безопасном месте, выключите двигатель, закройте окна.
- Выйдите из машины и сразу звоните 112.
- Тушить можно только если пламя небольшое и нет угрозы. Направляйте струю в очаг, капот приоткройте лишь слегка, чтобы не дать доступ воздуху.
- Если огонь в салоне — немедленно покиньте автомобиль.
Самовозгорание может случиться с любым автомобилем, независимо от марки и возраста. Но внимательное отношение к электрике, качественный сервис и быстрые действия при первых признаках беды способны спасти не только машину, но и жизнь.