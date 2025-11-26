Латвийцам со сбережениями на обычных счетах напомнили о тихих потерях, невидимых в выписке банка

При этом важно учитывать и ситуацию на рынке жилья. Рост цен на недвижимость, по прогнозам, останется умеренным — 4–5 % в год, а спрос на ипотеку сохранится. Для тех, кто планирует покупку жилья, сейчас период относительной стабильности процентных ставок: резкого повышения ставок ЕЦБ не ожидается, даже возможно даже небольшое снижение. Это создает более предсказуемую среду для долгосрочных решений.