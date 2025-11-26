Латвийцам со сбережениями на обычных счетах напомнили о тихих потерях, невидимых в выписке банка
Экономика Латвии выходит из стагнации, ВВП растет, инфляция снижается, зарплаты увеличиваются — но от того, как на этом фоне поведут себя домохозяйства и предприниматели, зависит, станет ли этот рост реальным улучшением благосостояния.
Жителям важно научиться эффективнее управлять сбережениями, а бизнесу — использовать окно возможностей для инвестиций и развития, пока условия заимствования и поддержка ЕС остаются благоприятными, уверен главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Экономика Латвии после затяжной стагнации вернулась к росту, и эта тенденция, по прогнозам, сохранится и в следующем году. Ожидается, что ВВП вырастет примерно на 2 %, инфляция замедлится до около 2 %, а средняя брутто-зарплата увеличится примерно на 6 %. На фоне низкой безработицы и роста доходов постепенно улучшается покупательная способность жителей и внутреннее потребление, что поддерживает розничную торговлю, производство и строительство.
При этом сохраняются и вызовы: дефицит рабочей силы, необходимость обсуждать иммиграционную политику, неопределенность внешнеторговых решений США, а также ограниченный срок для освоения средств фондов ЕС, которые должны дать экономике дополнительный импульс. На этом фоне особенно важно, как к происходящему адаптируются обычные семьи и бизнес.
Что следует учитывать домохозяйствам?
Главный вопрос для домохозяйств — что делать с накоплениями. Депозиты жителей уже достигли примерно 12,5 млрд евро, и большая часть этих средств лежит на расчетных и карточных счетах с доходностью фактически 0 %. При инфляции около 2 % покупательная способность таких «лежачих» денег ежегодно уменьшается.
Жителям стоит:
- оценить структуру своих сбережений — сколько средств действительно нужно для «подушки безопасности», а сколько можно разместить более эффективно;
- рассмотреть сберегательные счета и срочные депозиты с ненулевой доходностью;
- по возможности изучить базовые финансовые инструменты (инвестиционные фонды, облигации, государственные ценные бумаги), чтобы часть накоплений работала на долгий срок;
- пользоваться ростом доходов не только для увеличения потребления, но и для систематического формирования капитала.
Для тех, кто планирует покупку жилья
При этом важно учитывать и ситуацию на рынке жилья. Рост цен на недвижимость, по прогнозам, останется умеренным — 4–5 % в год, а спрос на ипотеку сохранится. Для тех, кто планирует покупку жилья, сейчас период относительной стабильности процентных ставок: резкого повышения ставок ЕЦБ не ожидается, даже возможно даже небольшое снижение. Это создает более предсказуемую среду для долгосрочных решений.