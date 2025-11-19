Кремовый куриный суп, который нравится всем: простой и без лишних шагов
Кремовый куриный суп, который нравится всем: простой и без лишних шагов

Этот суп — идеальный вариант для прохладного дня. Он густой, бархатный, согревающий, с мягкими кусочками курицы, сладкой кукурузой и ароматом сливок. Готовится быстро, а вкус — будто вы стояли у плиты целый час.

Ингредиенты (4 порции)

Основное

  • Куриное филе или бедро — 350–400 г
  • Картофель — 3–4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Кукуруза консервированная — 1 банка

Для сливочной основы

  • Сливки 20–30% — 150 мл
  • Молоко — 200 мл
  • Сливочное масло — 30 г
  • Мука — 1 столовая ложка

Специи

  • Соль
  • Черный перец
  • Лавровый лист
  • Щепотка паприки
  • Немного чесночного порошка (по желанию)

Как готовить

Картофель нарежьте кубиками. Морковь — кружочками или мелкой соломкой. Лук порубите. На сливочном масле обжарьте лук до мягкости.
Добавьте морковь, затем курицу — обжарьте до светлой корочки.

Добавьте картофель, залейте кипятком так, чтобы вода покрыла все ингредиенты. Положите лавровый лист, соль, перец, немного паприки. Варите 15–20 минут до мягкости картофеля.

В отдельной маленькой сковороде прогрейте муку в 1–2 ложках сливочного масла — до кремового цвета. Влейте молоко, быстро перемешайте — получится густой соус без комочков. Добавьте его в кастрюлю и хорошо размешайте. Влейте сливки и высыпьте кукурузу. Прогрейте 5 минут, не кипятите.

