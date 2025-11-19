Полезные советы
Кремовый куриный суп, который нравится всем: простой и без лишних шагов
Этот суп — идеальный вариант для прохладного дня. Он густой, бархатный, согревающий, с мягкими кусочками курицы, сладкой кукурузой и ароматом сливок. Готовится быстро, а вкус — будто вы стояли у плиты целый час.
Ингредиенты (4 порции)
Основное
- Куриное филе или бедро — 350–400 г
- Картофель — 3–4 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Кукуруза консервированная — 1 банка
Для сливочной основы
- Сливки 20–30% — 150 мл
- Молоко — 200 мл
- Сливочное масло — 30 г
- Мука — 1 столовая ложка
Специи
- Соль
- Черный перец
- Лавровый лист
- Щепотка паприки
- Немного чесночного порошка (по желанию)
Как готовить
Картофель нарежьте кубиками. Морковь — кружочками или мелкой соломкой. Лук порубите. На сливочном масле обжарьте лук до мягкости.
Добавьте морковь, затем курицу — обжарьте до светлой корочки.
Добавьте картофель, залейте кипятком так, чтобы вода покрыла все ингредиенты. Положите лавровый лист, соль, перец, немного паприки. Варите 15–20 минут до мягкости картофеля.
В отдельной маленькой сковороде прогрейте муку в 1–2 ложках сливочного масла — до кремового цвета. Влейте молоко, быстро перемешайте — получится густой соус без комочков. Добавьте его в кастрюлю и хорошо размешайте. Влейте сливки и высыпьте кукурузу. Прогрейте 5 минут, не кипятите.