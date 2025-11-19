Кремовый куриный суп, который нравится всем: простой и без лишних шагов

В отдельной маленькой сковороде прогрейте муку в 1–2 ложках сливочного масла — до кремового цвета. Влейте молоко, быстро перемешайте — получится густой соус без комочков. Добавьте его в кастрюлю и хорошо размешайте. Влейте сливки и высыпьте кукурузу. Прогрейте 5 минут, не кипятите.