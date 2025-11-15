Согревающий напиток, который спасает холодными вечерами: пряный яблочный сидр без алкоголя
фото: Shutterstock
Согревающий напиток, который спасает холодными вечерами: пряный яблочный сидр без алкоголя

Когда за окном темнеет раньше обычного, а ветер пронизывает до костей, организм начинает настойчиво просить чего-то тёплого, уютного и ароматного. В такие вечера не хочется сложных блюд — хочется заботы. И лучше всего справляется с этим простой, но удивительно согревающий пряный яблочный сидр (без алкоголя).

Ингредиенты (на 2 большие кружки)

  • Яблочный сок — 500 мл
  • Апельсин — 2 кружочка
  • Лимон — 1 кружочек (для кислинки)
  • Корица — 1 палочка
  • Гвоздика — 2–3 шт.
  • Мёд — 1–2 ч. л. (по вкусу)
  • Имбирь — тонкий ломтик (или щепотка молотого, чтобы согреть по-настоящему)
  • Щепотка мускатного ореха — опционально

Как готовить

Разогрейте сок. Перелейте яблочный сок в маленькую кастрюлю и поставьте на слабый огонь.

Добавьте специи. Бросьте в сок корицу, гвоздику, имбирь и кружочки цитрусов. Положите щепотку мускатного ореха, если любите насыщенные ароматы.

Прогрейте, но не кипятите. Держите напиток на огне 10–15 минут, чтобы специи раскрылись. Важно: не доводите до кипения — так вкус будет мягче, а аромат ярче.

Добавьте мёд. Уже в горячий, но не кипящий напиток, чтобы сохранить пользу.

Процедите и подавайте. Разлейте по кружкам, украсьте тонким ломтиком яблока или палочкой корицы.

