Полезные советы
Сегодня 19:44
Согревающий напиток, который спасает холодными вечерами: пряный яблочный сидр без алкоголя
Когда за окном темнеет раньше обычного, а ветер пронизывает до костей, организм начинает настойчиво просить чего-то тёплого, уютного и ароматного. В такие вечера не хочется сложных блюд — хочется заботы. И лучше всего справляется с этим простой, но удивительно согревающий пряный яблочный сидр (без алкоголя).
Ингредиенты (на 2 большие кружки)
- Яблочный сок — 500 мл
- Апельсин — 2 кружочка
- Лимон — 1 кружочек (для кислинки)
- Корица — 1 палочка
- Гвоздика — 2–3 шт.
- Мёд — 1–2 ч. л. (по вкусу)
- Имбирь — тонкий ломтик (или щепотка молотого, чтобы согреть по-настоящему)
- Щепотка мускатного ореха — опционально
Как готовить
Разогрейте сок. Перелейте яблочный сок в маленькую кастрюлю и поставьте на слабый огонь.
Добавьте специи. Бросьте в сок корицу, гвоздику, имбирь и кружочки цитрусов. Положите щепотку мускатного ореха, если любите насыщенные ароматы.
Прогрейте, но не кипятите. Держите напиток на огне 10–15 минут, чтобы специи раскрылись. Важно: не доводите до кипения — так вкус будет мягче, а аромат ярче.
Добавьте мёд. Уже в горячий, но не кипящий напиток, чтобы сохранить пользу.
Процедите и подавайте. Разлейте по кружкам, украсьте тонким ломтиком яблока или палочкой корицы.