Латвийские автоводители все чаще вызывают помощь по системе eZvans. Как ей правильно пользоваться?
С каждым годом растет число электронных вызовов (eZvans, eCall) из автомобилей, поступающих на единый номер экстренной помощи 112. Если в 2023 году было зарегистрировано 1817 таких вызовов, то в 2024 году их количество удвоилось и достигло уже 4068.
Из общего числа вызовов, поступивших в 2024 году, на 1923 случая спасатели отреагировали, что составляет почти половину всех обращений.
eZvans — это автоматическая система экстренного вызова, встроенная в транспортные средства Европейского Союза, одобренные к производству после 31 марта 2018 года. Она позволяет сразу же связаться со службами экстренной помощи после дорожно-транспортного происшествия, используя встроенную систему автомобиля — без участия мобильного телефона или интернет-соединения. Система активируется только в случае, если автомобиль попадает в аварию или если кнопка вызова нажата вручную. В остальное время система неактивна, то есть при обычной поездке никакая передача данных не осуществляется.
Когда система eZvans активируется — автоматически в момент столкновения или вручную нажатием кнопки, — она немедленно устанавливает соединение с центром 112, обеспечивая возможность разговора с диспетчером, а также передает важные данные об автомобиле. Диспетчер слышит, что происходит в салоне машины, поэтому очень важно начать разговор, как при обычном звонке на номер 112, — четко рассказать, где и что случилось, и ответить на все вопросы.
Если eZvans был активирован случайно, необходимо сразу сообщить диспетчеру, что помощь не требуется. Если ответ отсутствует, предполагается, что произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, и на место направляются пожарные-спасатели, полиция и медики. При необходимости диспетчер может также перезвонить в автомобиль.
Особое внимание следует уделять информированию детей о назначении кнопки eZvans — они должны понимать, что при случайном нажатии нужно говорить с диспетчером, а не молчать.
Государственная пожарно-спасательная служба подготовила обучающее видео о том, как действовать в случае случайного нажатия кнопки eZvans. Рекомендуется каждому посмотреть его и узнать, как правильно поступать в такой ситуации.