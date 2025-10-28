Латвийские автоводители все чаще вызывают помощь по системе eZvans. Как ей правильно пользоваться?

eZvans — это автоматическая система экстренного вызова, встроенная в транспортные средства Европейского Союза, одобренные к производству после 31 марта 2018 года. Она позволяет сразу же связаться со службами экстренной помощи после дорожно-транспортного происшествия, используя встроенную систему автомобиля — без участия мобильного телефона или интернет-соединения. Система активируется только в случае, если автомобиль попадает в аварию или если кнопка вызова нажата вручную. В остальное время система неактивна, то есть при обычной поездке никакая передача данных не осуществляется.