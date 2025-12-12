В Латвии появится 10 новых ветропарков: эксперт объяснил, в чем кроется выгода для жителей
В Латвии доля ветроэнергии сейчас составляет лишь около 4% от общего объема производства электроэнергии, однако планы на будущее значительно амбициознее: к 2050 году ветер должен стать доминирующим в энергетическом портфеле. В программе TV3 «900 sekundes» руководитель Латвийской ветроэнергетической ассоциации и компании Sunly Том Набургс подчеркнул, что цели достижимы: «Это обосновано и технически, и экономически».
До 2030 года в Латвии могли бы появиться как минимум десять новых ветропарков с суммарной установленной мощностью более 800 мегаватт, однако дальнейшие темпы развития будут зависеть от роста потребления и электрификации промышленности.
Говоря об отношении общества, Набургс отметил, что первоначальная фаза скепсиса была естественной: жителям Латвии не хватало знаний и опыта, связанных с ветропарками. «Мы как общество в целом мало знаем о ветре, поэтому сначала появляются опасения», — сказал он, подчеркнув, что качественные обсуждения и информация постепенно снижают тревожность. Большим поворотным моментом, по его словам, становится ясная финансовая выгода для жителей: от одного ветропарка среднего размера ежегодно общинам и самоуправлениям выплачивали бы около 250 тысяч евро. «125 тысяч попадут напрямую жителям — местами это будет очень существенной поддержкой», — отметил Набургс.
Самые критичные аргументы — опасения по поводу вибраций, шума или изменения ландшафта — по его словам, не подтверждаются: «Существуют требования европейского уровня, с помощью которых можно доказать, что воздействия на людей по сути нет».
Как только люди видят, что турбины в повседневной жизни не мешают и дают реальную пользу, отношение меняется. Он напомнил и пример Гробини, где ветропарки работают уже 20 лет: «Там у людей нет претензий — единственные были у тех, кто не получал арендные платежи». С введенным государством распределением выплат — 50% жителям и 50% самоуправлениям — эта проблема в дальнейшем устраняется.
В конце интервью Набургс подчеркнул, что развитие ветроэнергии все больше будет опираться на комбинированные решения — ветер, солнце и мощные батарейные системы. «Это будущее энергетики», — сказал он, пояснив, что объединение трех технологий обеспечит стабильное и непрерывное электроснабжение. «С этой комбинацией мы можем гарантировать, что энергия будет поставляться потребителю постоянно». В отрасли уже сейчас идут существенные инвестиции: до конца следующего года одна только Sunly планирует установить батареи емкостью до 500 мегаватт-часов. Это вместе с новыми ветро- и солнечными парками может заметно стабилизировать цену и снизить зависимость от импортируемых мощностей.