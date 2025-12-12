В Латвии появится 10 новых ветропарков: эксперт объяснил, в чем кроется выгода для жителей

Говоря об отношении общества, Набургс отметил, что первоначальная фаза скепсиса была естественной: жителям Латвии не хватало знаний и опыта, связанных с ветропарками. «Мы как общество в целом мало знаем о ветре, поэтому сначала появляются опасения», — сказал он, подчеркнув, что качественные обсуждения и информация постепенно снижают тревожность. Большим поворотным моментом, по его словам, становится ясная финансовая выгода для жителей: от одного ветропарка среднего размера ежегодно общинам и самоуправлениям выплачивали бы около 250 тысяч евро. «125 тысяч попадут напрямую жителям — местами это будет очень существенной поддержкой», — отметил Набургс.