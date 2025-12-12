Из Риги в Дубай и дальше на Мальдивы: что меняет выход flydubai на латвийский рынок
Ближний Восток становится ещё доступнее: авиакомпания flydubai запустила прямые рейсы между Ригой и Дубаем три раза в неделю и уже рассматривает возможность перевести маршрут на ежедневный режим. Перевозчик делает ставку не только на туристический поток из Латвии в ОАЭ и дальше — на Мальдивы, Шри-Ланку или в Таиланд, — но и на привлечение отдыхающих из Дубая в страны Балтии.
Авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов flydubai рассчитывает увеличить частоту рейсов между Ригой и Дубаем, сообщил агентству LETA старший вице-президент flydubai по коммерческим операциям и электронной коммерции Джейхун Эфенди. Он сообщил, что flydubai в пятницу начала выполнять рейсы между Ригой и Дубаем три раза в неделю, однако цель авиакомпании — сделать эти рейсы ежедневными.
Эфенди указал, что вопрос об увеличении интенсивности полётов будет рассматриваться в зависимости от спроса, и не исключил, что частота рейсов может быть увеличена уже в следующем году или в 2027 году.
Он пояснил, что туристы из Риги смогут летать в Дубай, а далее использовать стыковки flydubai на Мальдивы, Шри-Ланку, в Таиланд, а также воспользоваться более чем 200 направлениями авиакомпании Emirates из Дубая. «Профиль пассажиров очень широкий, и flydubai не ориентируется только на один рынок», — добавил он.
Эфенди также рассказал, что авиакомпания хочет развивать туризм из Объединённых Арабских Эмиратов в страны Балтии, особенно в Латвию, поскольку балтийский регион пока мало известен как направление для отдыха. «Прямые рейсы круглый год, особенно летом, однозначно повысят интерес, поэтому мы хотим сотрудничать с туроператорами, чтобы сделать этот регион более узнаваемым», — отметил Эфенди.
Представитель flydubai признал, что рейсы между Ригой и Дубаем на Рождество и Новый год хорошо заполняются, однако цель авиакомпании — обеспечить стабильный спрос в течение всего года.
По словам Эфенди, главным конкурентом на этом маршруте будет национальная авиакомпания Латвии airBaltic, которая выполняет полёты пять раз в неделю, однако flydubai видит возможность летать каждый день, поскольку Дубай — это «сильный и привлекательный рынок». В то же время он отметил, что база flydubai находится в Дубае, поэтому в ближайшем будущем авиакомпания не планирует открывать базу в аэропорту Риги или запускать новые направления из Риги.
В свою очередь председатель правления аэропорта Рига Лайла Одиня сообщила агентству LETA, что в прошлом году из аэропорта Рига 54 000 пассажиров летели в Дубай рейсами национальной авиакомпании airBaltic. «В том числе 21% этих пассажиров были транзитными — они прибыли в Ригу из других пунктов назначения, чтобы далее лететь в Дубай, а 40% использовали Дубай как транзитный узел», — добавила она.
Одина отметила, что flydubai расширит возможности стыковок из аэропорта Рига, поскольку из Дубая далее можно будет добраться до стран Африки, Азии, Ближнего Востока и других направлений.