Из Риги в Дубай и дальше на Мальдивы: что меняет выход flydubai на латвийский рынок

По словам Эфенди, главным конкурентом на этом маршруте будет национальная авиакомпания Латвии airBaltic, которая выполняет полёты пять раз в неделю, однако flydubai видит возможность летать каждый день, поскольку Дубай — это «сильный и привлекательный рынок». В то же время он отметил, что база flydubai находится в Дубае, поэтому в ближайшем будущем авиакомпания не планирует открывать базу в аэропорту Риги или запускать новые направления из Риги.