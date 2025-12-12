Маршрут автобуса №16 продлевают до Суниши: изменится и все расписание

Не изменяя общее количество рейсов на маршруте, будет изменено все расписание движения, в которое внесены улучшения, позволяющие сократить задержки из-за пробок, улучшить возможности пересадки на другие маршруты в Межциемсе, а также подстроить время отправления последних рейсов в выходные под окончание смен работников.