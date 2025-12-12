Маршрут автобуса №16 продлевают до Суниши: изменится и все расписание
Самоуправления Риги и Ропажской края и Автотранспортная дирекция договорились продлить маршрут автобуса №16 до Суниши. Изменения вступят в силу с 13 декабря в выходные дни и с 15 декабря – также в рабочие дни. До сих пор конечной остановкой маршрута были Муцениеки.
Не изменяя общее количество рейсов на маршруте, будет изменено все расписание движения, в которое внесены улучшения, позволяющие сократить задержки из-за пробок, улучшить возможности пересадки на другие маршруты в Межциемсе, а также подстроить время отправления последних рейсов в выходные под окончание смен работников.
Поскольку маршрут пересекает административную границу города Риги, обеим самоуправлениям необходимо было договориться об организации маршрута, как это предусмотрено Законом о предоставлении услуг общественного транспорта. Эти изменения не увеличат расходы Рижского самоуправления на компенсацию за обеспечение маршрута.
Достигнутый результат подтверждает, что в сотрудничестве с государственными учреждениями самоуправления могут находить согласованные решения по оптимизации маршрутов за пределами административной территории Риги, тем самым обеспечивая более удобные и отвечающие потребностям жителей услуги общественного транспорта.
Рижское самоуправление призывает пассажиров ознакомиться с обновлённым расписанием движения автобуса №16.