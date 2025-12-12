В мире

ВИДЕО: российские солдаты вынуждены пить воду из луж в лесу

Отдел новостей

Otkrito.lv

Украинские удары по логистическим центрам истощают российские подразделения, вызывают обезвоживание и болезни. Солдаты армии РФ сами показывают, что происходит на фронте.

В соцсетях появилось новое видео, где видно российских солдат, пьющих грязную воду из лужи в лесу. Логистика армии РФ настолько разрушена, что ничего другого им не остается.

На опубликованных кадрах видно, как четверо российских военных стоят в лесу и буквально лакают грязную воду из лужи. Это демонстрирует кризис, с которым российские силы сталкиваются на передовой. Солдаты не скрывают нехватку воды и такую жажду, что они готовы нарушать все санитарные нормы. «Попьем как можем, йопта, а там разберемся», — говорит один из российских солдат в видео.

Пользователи соцсетей подчеркивают, что это наглядный пример того, как украинские дроны и артиллерия системно уничтожают российскую логистику, лишая солдат запасов.

Почему пить из луж опасно?

Грязная лесная вода — это смесь бактерий, кишечных вирусов, паразитов и химического загрязнения. Ее употребление может вызвать следующие проблемы:

  • острые кишечные инфекции (рвоту, диарею, обезвоживание),
  • дизентерию,
  • кампилобактериоз,
  • лептоспироз,
  • паразитарные заражения,
  • отравления «стоячей водой», содержащей продукты разложения.

Для солдат это означает немедленную потерю боеспособности. Даже легкое отравление может вывести бойца из строя на несколько дней, а при тяжелом — может потребоваться госпитализация.

Видео также демонстрирует огромный риск стремительного распространения заболеваний внутри группы.

Темы

УкраинаВойна в УкраинеВооруженные силы Российской ФедерацииВСУРФЛептоспироз

Другие сейчас читают