ВИДЕО: российские солдаты вынуждены пить воду из луж в лесу
Украинские удары по логистическим центрам истощают российские подразделения, вызывают обезвоживание и болезни. Солдаты армии РФ сами показывают, что происходит на фронте.
В соцсетях появилось новое видео, где видно российских солдат, пьющих грязную воду из лужи в лесу. Логистика армии РФ настолько разрушена, что ничего другого им не остается.
На опубликованных кадрах видно, как четверо российских военных стоят в лесу и буквально лакают грязную воду из лужи. Это демонстрирует кризис, с которым российские силы сталкиваются на передовой. Солдаты не скрывают нехватку воды и такую жажду, что они готовы нарушать все санитарные нормы. «Попьем как можем, йопта, а там разберемся», — говорит один из российских солдат в видео.
Пользователи соцсетей подчеркивают, что это наглядный пример того, как украинские дроны и артиллерия системно уничтожают российскую логистику, лишая солдат запасов.
Почему пить из луж опасно?
Грязная лесная вода — это смесь бактерий, кишечных вирусов, паразитов и химического загрязнения. Ее употребление может вызвать следующие проблемы:
- острые кишечные инфекции (рвоту, диарею, обезвоживание),
- дизентерию,
- кампилобактериоз,
- лептоспироз,
- паразитарные заражения,
- отравления «стоячей водой», содержащей продукты разложения.
Для солдат это означает немедленную потерю боеспособности. Даже легкое отравление может вывести бойца из строя на несколько дней, а при тяжелом — может потребоваться госпитализация.
Видео также демонстрирует огромный риск стремительного распространения заболеваний внутри группы.