ВИДЕО: российские солдаты вынуждены пить воду из луж в лесу

На опубликованных кадрах видно, как четверо российских военных стоят в лесу и буквально лакают грязную воду из лужи. Это демонстрирует кризис, с которым российские силы сталкиваются на передовой. Солдаты не скрывают нехватку воды и такую жажду, что они готовы нарушать все санитарные нормы. «Попьем как можем, йопта, а там разберемся», — говорит один из российских солдат в видео.