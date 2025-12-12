Домашний куриный бургер: простой рецепт без лишних хлопот
Домашний куриный бургер: простой рецепт без лишних хлопот

Сочный бургер совсем не обязательно заказывать в кафе. Его легко собрать дома из обычных продуктов — получится и вкуснее, и полезнее, и можно контролировать каждый ингредиент. Ниже — базовый рецепт куриного бургера, который под силу даже тем, кто «вообще не умеет готовить».

Что понадобится

Ингредиенты на 2 бургера:

Для котлет:

  • Фарш из куриного филе — 300–350 г
  • Лук — ½ небольшой головки (по желанию)
  • Чеснок — 1 зубчик (можно без него)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Панировочные сухари или молотые овсяные хлопья — 2–3 ст. л.
  • Соль — ½ ч. л.
  • Молотый черный перец — по вкусу
  • Паприка (сладкая или копченая) — ½ ч. л. (по желанию)

Для соуса и сборки:

  • Булочки для бургеров — 2 шт.
  • Сливочное масло или растительное — 1–2 ч. л. (для поджарки булочек)
  • Листья салата — 2–4 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Огурец свежий или маринованный — 1–2 шт. (маленьких)
  • Сыр (типа чеддер, гауда) — 2 ломтика

Простой соус:

  • Майонез — 2 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л. (или меньше, если не любите острое)
  • Кетчуп — 1 ч. л.
  • Щепотка паприки или молотого перца — по желанию

Шаг 1. Готовим куриный фарш

Если у вас готовый куриный фарш — хорошо. Если нет, измельчите филе в блендере или проверните через мясорубку. Лук мелко нарежьте (можно натереть на мелкой терке, чтобы он «растворился» в фарше). Смешайте фарш с луком, яйцом, сухарями (или овсянкой), солью, перцем, паприкой и чесноком, пропущенным через пресс. Перемешайте до однородности. Фарш должен быть мягким, но не жидким. Если он слишком жидкий — добавьте ещё немного сухарей.

Шаг 2. Формируем котлеты

Слегка смочите руки водой. Разделите фарш на 2 части. Сформируйте круглые плоские котлеты по размеру булочек — они должны быть чуть больше, так как при жарке немного ужмутся. При желании можно отправить котлеты в холодильник на 15–20 минут — так они будут лучше держать форму.

Шаг 3. Обжариваем котлеты

Вариант на сковороде: разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выложите котлеты и жарьте 4–5 минут с одной стороны до румяной корочки. Аккуратно переверните, накройте крышкой и готовьте еще 5–7 минут на небольшом огне, чтобы курица гарантированно прожарилась внутри.

Вариант в духовке (чуть более «диетический»): разогрейте духовку до 180–190 °C. Выложите котлеты на противень с пергаментом, слегка смажьте маслом. Запекайте 18–20 минут, в середине времени можно перевернуть. За 1–2 минуты до готовности положите на каждую котлету ломтик сыра, чтобы он слегка подплавился.

Шаг 4. Соус за 1 минуту

Смешайте в миске майонез, горчицу и кетчуп. Добавьте щепотку паприки или молотого перца. Попробуйте: при желании добавьте чуть больше горчицы (если любите поострее) или кетчупа (если хочется сладковато-кислого вкуса).

Шаг 5. Подготавливаем булочки и овощи

Булочки разрежьте пополам. На сухой сковороде или с небольшим количеством сливочного масла поджарьте внутреннюю сторону до легкой золотистой корочки — так булочка не размокнет от соуса и будет вкуснее. Нарежьте кружочками помидор, огурец; помойте и обсушите листья салата.

Шаг 6. Сборка бургера

Классический порядок можно сделать таким: нижняя половина булочки — промазать соусом. Лист салата. Куриная котлета с расплавленным сыром. Кружочки помидора и огурца. Еще немного соуса (по желанию). Верхняя половина булочки. Немного прижмите бургер ладонью, чтобы все слои «подружились».

