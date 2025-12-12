Домашний куриный бургер: простой рецепт без лишних хлопот

Если у вас готовый куриный фарш — хорошо. Если нет, измельчите филе в блендере или проверните через мясорубку. Лук мелко нарежьте (можно натереть на мелкой терке, чтобы он «растворился» в фарше). Смешайте фарш с луком, яйцом, сухарями (или овсянкой), солью, перцем, паприкой и чесноком, пропущенным через пресс. Перемешайте до однородности. Фарш должен быть мягким, но не жидким. Если он слишком жидкий — добавьте ещё немного сухарей.