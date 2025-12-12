Домашний куриный бургер: простой рецепт без лишних хлопот
Сочный бургер совсем не обязательно заказывать в кафе. Его легко собрать дома из обычных продуктов — получится и вкуснее, и полезнее, и можно контролировать каждый ингредиент. Ниже — базовый рецепт куриного бургера, который под силу даже тем, кто «вообще не умеет готовить».
Что понадобится
Ингредиенты на 2 бургера:
Для котлет:
- Фарш из куриного филе — 300–350 г
- Лук — ½ небольшой головки (по желанию)
- Чеснок — 1 зубчик (можно без него)
- Яйцо — 1 шт.
- Панировочные сухари или молотые овсяные хлопья — 2–3 ст. л.
- Соль — ½ ч. л.
- Молотый черный перец — по вкусу
- Паприка (сладкая или копченая) — ½ ч. л. (по желанию)
Для соуса и сборки:
- Булочки для бургеров — 2 шт.
- Сливочное масло или растительное — 1–2 ч. л. (для поджарки булочек)
- Листья салата — 2–4 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Огурец свежий или маринованный — 1–2 шт. (маленьких)
- Сыр (типа чеддер, гауда) — 2 ломтика
Простой соус:
- Майонез — 2 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л. (или меньше, если не любите острое)
- Кетчуп — 1 ч. л.
- Щепотка паприки или молотого перца — по желанию
Шаг 1. Готовим куриный фарш
Если у вас готовый куриный фарш — хорошо. Если нет, измельчите филе в блендере или проверните через мясорубку. Лук мелко нарежьте (можно натереть на мелкой терке, чтобы он «растворился» в фарше). Смешайте фарш с луком, яйцом, сухарями (или овсянкой), солью, перцем, паприкой и чесноком, пропущенным через пресс. Перемешайте до однородности. Фарш должен быть мягким, но не жидким. Если он слишком жидкий — добавьте ещё немного сухарей.
Шаг 2. Формируем котлеты
Слегка смочите руки водой. Разделите фарш на 2 части. Сформируйте круглые плоские котлеты по размеру булочек — они должны быть чуть больше, так как при жарке немного ужмутся. При желании можно отправить котлеты в холодильник на 15–20 минут — так они будут лучше держать форму.
Шаг 3. Обжариваем котлеты
Вариант на сковороде: разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выложите котлеты и жарьте 4–5 минут с одной стороны до румяной корочки. Аккуратно переверните, накройте крышкой и готовьте еще 5–7 минут на небольшом огне, чтобы курица гарантированно прожарилась внутри.
Вариант в духовке (чуть более «диетический»): разогрейте духовку до 180–190 °C. Выложите котлеты на противень с пергаментом, слегка смажьте маслом. Запекайте 18–20 минут, в середине времени можно перевернуть. За 1–2 минуты до готовности положите на каждую котлету ломтик сыра, чтобы он слегка подплавился.
Шаг 4. Соус за 1 минуту
Смешайте в миске майонез, горчицу и кетчуп. Добавьте щепотку паприки или молотого перца. Попробуйте: при желании добавьте чуть больше горчицы (если любите поострее) или кетчупа (если хочется сладковато-кислого вкуса).
Шаг 5. Подготавливаем булочки и овощи
Булочки разрежьте пополам. На сухой сковороде или с небольшим количеством сливочного масла поджарьте внутреннюю сторону до легкой золотистой корочки — так булочка не размокнет от соуса и будет вкуснее. Нарежьте кружочками помидор, огурец; помойте и обсушите листья салата.
Шаг 6. Сборка бургера
Классический порядок можно сделать таким: нижняя половина булочки — промазать соусом. Лист салата. Куриная котлета с расплавленным сыром. Кружочки помидора и огурца. Еще немного соуса (по желанию). Верхняя половина булочки. Немного прижмите бургер ладонью, чтобы все слои «подружились».