"Час икс" для медицины: в Сейме напоминают, что больницы должны быть готовы к кризисам

Она напомнила, что в Европе по-прежнему идет война и ежедневно приходится сталкиваться с гибридными атаками уже во всех странах Евросоюза (ЕС), поэтому система здравоохранения и больницы должны быть готовы к геополитическим потрясениям, сказала Дайга Миериня, сославшись на опыт Украины.