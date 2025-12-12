"Час икс" для медицины: в Сейме напоминают, что больницы должны быть готовы к кризисам
фото: LETA
Спикер Сейма Дайга Миериня.
Отдел новостей

LETA

Больницы и система здравоохранения должны быть готовы работать и в "час икс" и рассматриваться как часть безопасности государства, заявила спикер Сейма Дайга Миериня на конференции Балтийской ассамблеи "Здоровье как вклад в безопасность и будущее Балтии".

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, спикер сказала, что здравоохранение играет решающую роль в безопасности Балтийского региона и гражданской обороне каждого государства.

Она напомнила, что в Европе по-прежнему идет война и ежедневно приходится сталкиваться с гибридными атаками уже во всех странах Евросоюза (ЕС), поэтому система здравоохранения и больницы должны быть готовы к геополитическим потрясениям, сказала Дайга Миериня, сославшись на опыт Украины.

Миериня напомнила, что здравоохранение в Латвии по-прежнему сталкивается с большими проблемами, в том числе недостаточным финансированием, доступностью и качеством услуг, а также нехваткой молодых врачей в регионах и низким доверием общества к системе.

"В Латвии на здравоохранение мы тратим всего 60% от среднего уровня ЕС, однако заметны и значительные улучшения, которые в будущем существенно повлияют на доступность услуг", - сказала спикер Сейма.

В свою очередь президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс подчеркнул, что здоровье - это костяк устойчивости общества, напомнив, что пандемия, демографические вызовы и кризис психического здоровья подтверждают то, что "государство сильно настолько, насколько крепко здоровье его жителей".

Кроме того, Вуцанс отметил, что укрепление регионального сотрудничества открывает возможности для прогресса в области здравоохранения, общего доступа к данным и внедрения цифровых инноваций.

Он добавил, что безопасности угрожает и слабая готовность системы здравоохранения к кризисам, поэтому нужно формировать стратегические резервы. "Инвестиции в сферу здравоохранения - это вложения в долгосрочную безопасность", - сказал он, призвав участников конференции укреплять диалог и совместные действия в масштабе Балтии.

