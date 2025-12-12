"Как пощечина!" Благородный жест Мелании Трамп вызвал в США резкую критику
Новая сумка, которую рекламирует первая леди США Мелания Трамп, помогает собирать средства для детей из приемных семей. Некоторые считают такой благотворительный жест первой леди отличным, за исключением одного нюанса: большинство американцев не могут позволить себе такую сумку.
Когда Мелания Трамп объявила, что 20% доходов от сумки стоимостью 2800 долларов будут направлены на её инициативу Fostering the Future («Забота о будущем»), часть сторонников президента Дональда Трампа обрадовалась этому. Однако многие начали задаваться вопросом, для кого вообще предназначена эта сумка, поскольку её цена кажется значительно выше возможностей среднестатистического американца.
Внучка Альдо Гуччи Александра сообщила о сотрудничестве на платформе X. По её словам, Unity Bag несет послание тихой надежды и общего видения: что нам необходимо объединяться в интересах наших детей — чтобы защищать их и вести к более светлому будущему. «С каждой сумки Unity Bag 20% доходов жертвуются инициативе Fostering the Future, поддерживающей детей из приемных семей», — написала она.
В заявлении Александра выразила восхищение Меланией. «Это посвящение инициативе Fostering the Future отражает всё, за что выступает AGCF [Бренд роскошных аксессуаров, созданный представительницей семьи Gucci Александрой Гуччи Зарини]. Отдавать обществу, чтобы защищать и укреплять уязвимых детей, — это самая высокая форма роскоши; в этом суть и причина существования нашего бренда, — сказала она. — Я всегда восхищалась тихой, но непоколебимой преданностью Мелании Трамп детям — особенно подросткам из приемных семей, которых так часто игнорируют. Её видение инициативы Fostering the Future по-настоящему вдохновляет, и для меня огромная честь поддержать её работу».
Поделившись записью Александры об Unity Bag, Мелания добавила: «Спасибо, Александра, за созданную тобой прекрасную и значимую сумку Unity. Твоя поддержка Fostering the Future меняет жизни — давая подросткам из приемных семей возможность получить образование, что в конечном итоге обеспечивает трудовую стабильность и финансовую самостоятельность».
Thank you, Alexandra Gucci @guccizarini for creating the beautifully important UNITY handbag.— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 8, 2025
Your support of Fostering the Future is transforming lives - giving foster youth access to college, eventually leading to job security and financial independence. https://t.co/nLZKFGt3dK
Хотя некоторые признали, что им нравится идея сотрудничества и дизайн сумки кажется выдающимся, другие отнеслись к инициативе скептически по разным причинам. Часть критиков не верит, что продажа люксовых сумок существенно поможет приемным детям. Кроме того, другие указывали, что жертвуются лишь 20% доходов. «Надеюсь, вы понимаете, что обращаетесь к очень узкой аудитории, которая может позволить себе сумку за 3000 долларов», — написал один из комментаторов. — «И только 20% идет на благотворительность?»
Другой добавил: «Предполагаю, что вы опубликуете все финансовые отчеты, точно показывающие, сколько денег от этой нелепо дорогой сумки и вашей благотворительности действительно поступает детям из приемных семей. Но больших надежд я не питаю».
«Нет ничего полезнее для детей, чем дизайнерская сумка», — язвительно отметил еще один комментатор.
Некоторые выразили мнение, что Мелания «совершенно не понимает, как живет средний американец». Даже немногие, кому сумка понравилась, подчеркивали этот момент. «Мне она очень нравится, но я никогда не смогу её купить», — написал один. — «2800 долларов — это аренда за два месяца. Это хорошо, что элита может себе это позволить, но не средний американец».
Еще один человек, которому сумка понравилась, был более критичен: «Жаль, что вы не сотрудничали с брендом, который может позволить себе большинство американских женщин».
Другая женщина также попросила Меланию в следующий раз рассмотреть более доступное сотрудничество. «Я бы хотела купить сумку и поддержать Fostering Our Future, но большинство женщин/мам не могут позволить себе такую сумку. Не могли бы вы создать модель, которую смогло бы купить гораздо больше людей?»
А некоторые отреагировали очень жестко, назвав эту инициативу «пощечиной для большинства американцев».