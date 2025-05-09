Самая деликатная тема в Белом доме: а где Мелания Трамп?
С момента инаугурации своего супруга Дональда Трампа первая леди провела в официальной резиденции катастрофически мало времени. Куда исчезла Мелания?
Как сообщает The New York Times, проходят недели и даже месяцы, а помещения в Восточном крыле резиденции, традиционно занятые первой леди, по-прежнему остаются пустым. Потому что эта первая леди на самом деле не живет в Вашингтоне. Мелания Трамп исчезает с поля зрения на недели, скрываясь в Трамп-тауэр на Манхэттене или во Флориде, где может вести затворнический образ жизни в Мар-а-Лаго. Представители администрации утверждают, что она бывает в Белом доме чаще, чем думает общественность, но когда именно и на сколько — они либо не говорят, либо не могут сказать точно.
Незаметная первая леди
По словам двух осведомленных источников, она провела в Белом доме менее 14 дней с момента инаугурации мужа несколько месяцев назад. Некоторые считают, что даже это — завышенная оценка. То, что местонахождение первой леди — одна из самых щекотливых тем в Белом доме, лишь подогревает интерес.
«Мы не видели такой незаметной первой леди со времен Бесс Трумэн, а это почти 80 лет назад», — говорит Кэтрин Джеллисон, историк из Огайского университета, изучающая фигуры первых леди.
Трудные времена
В каждом браке есть свои взлеты и падения, но, как и во многом другом, Трампы здесь вне конкуренции. За несколько месяцев прошлого года пара пережила публичный судебный процесс по делу о неверности, две попытки покушения и предвыборную кампанию.
Судебный процесс, касавшийся выплат Дональда Трампа порноактрисе за молчание, стал особенно трудным моментом для пары, говорят источники. Мелания Трамп держалась подальше как от зала суда в Нижнем Манхэттене, так и от самой кампании, которая вскоре набрала обороты.
Покушение на мужа летом, а затем инцидент на одном из его гольф-полей, когда вооруженный человек подобрался слишком близко, сильно напугали Меланию, которая и без того годами переживала за безопасность семьи. Во время первой инаугурации в 2017 году она даже боялась выйти из машины, чтобы пройти по парадной аллее.
Теперь в Белом доме Дональд Трамп сам исполняет некоторые обязанности, которые традиционно выполняет первая леди. Он выбирает светильники для резиденции, перестраивает Розовый сад, приветствует экскурсионные группы в Восточном крыле и проводит приемы.
Зарабатывает деньги
Тем не менее Мелание не скучает и занимается делом. В январе она запустила собственный криптовалютный токен. «Теперь вы можете купить $MELANIA», — написала она в соцсетях накануне второй инаугурации мужа.
Также сообщалось о ее сделке с Amazon на 40 миллионов долларов за документальный фильм о закулисной жизни первой леди. В последнее время рядом с ней замечали съемочные группы. Но в остальном документальный фильм Amazon, как и его героиня, остается покрытым тайной. По словам людей из мира кино, 40 миллионов долларов — сумма, в десятки раз превышающая обычный гонорар за такие ленты. Amazon и режиссер фильма Бретт Ратнер отказались это комментировать.