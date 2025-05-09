Самая деликатная тема в Белом доме: а где Мелания Трамп?

Как сообщает The New York Times, проходят недели и даже месяцы, а помещения в Восточном крыле резиденции, традиционно занятые первой леди, по-прежнему остаются пустым. Потому что эта первая леди на самом деле не живет в Вашингтоне. Мелания Трамп исчезает с поля зрения на недели, скрываясь в Трамп-тауэр на Манхэттене или во Флориде, где может вести затворнический образ жизни в Мар-а-Лаго. Представители администрации утверждают, что она бывает в Белом доме чаще, чем думает общественность, но когда именно и на сколько — они либо не говорят, либо не могут сказать точно.