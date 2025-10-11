Рижская дума обратилась к жителям города с важной информацией о замене радиаторов, окон и систем отопления

Чтобы улучшить качество воздуха и сократить загрязнение, Рига продолжает переход на более экологичные системы отопления. Муниципалитет призывает жителей постепенно отказаться от использования ископаемого топлива — угля, дизельного топлива — и выбирать более чистые и устойчивые решения: централизованное отопление, тепловые насосы, электричество или солнечные коллекторы. Только в исключительных случаях, когда подключение к централизованной системе или использование теплового насоса невозможно, допускается установка оборудования на биомассе или газе — это зависит от зоны загрязнения воздуха, где расположен конкретный объект.