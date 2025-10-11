Рижская дума обратилась к жителям города с важной информацией о замене радиаторов, окон и систем отопления
С наступлением прохладной погоды и нового отопительного сезона Рижский департамент городского развития призывает жителей ознакомиться с требованиями, которых необходимо придерживаться при замене отопительных устройств, окон или радиаторов.
Установка или замена отопительного оборудования
Чтобы улучшить качество воздуха и сократить загрязнение, Рига продолжает переход на более экологичные системы отопления. Муниципалитет призывает жителей постепенно отказаться от использования ископаемого топлива — угля, дизельного топлива — и выбирать более чистые и устойчивые решения: централизованное отопление, тепловые насосы, электричество или солнечные коллекторы. Только в исключительных случаях, когда подключение к централизованной системе или использование теплового насоса невозможно, допускается установка оборудования на биомассе или газе — это зависит от зоны загрязнения воздуха, где расположен конкретный объект.
Узнать, в какой зоне загрязнения воздуха (по уровню диоксида азота NO₂ и твердых частиц PM10) находится объект, можно с помощью тематической карты Vide на геопортале Риги georiga.lv, где доступна информация о видах теплоснабжения.
Если в пределах Риги планируется установка или замена системы отопления без подключения к централизованной сети, необходимо получить согласование Комиссии по вопросам теплоснабжения Рижского самоуправления. Это касается как новых проектов, так и существующих зданий, в которых планируются изменения отопительной системы.
Согласование требуется и в случае, если вид топлива не меняется, но планируется установка более мощного оборудования — например, для обогрева большей площади или обеспечения дополнительного горячего водоснабжения.
Замена радиаторов в квартире
Радиаторы в квартире можно менять только после окончания отопительного сезона и до 31 августа, поэтому сейчас их замена уже запрещена. Перед началом работ владелец квартиры должен обратиться к сертифицированному специалисту по проектированию систем отопления, чтобы разработать план расположения внутренних инженерных сетей и оценку влияния изменений на общие коммуникации многоквартирного дома, доступность услуги и несущие конструкции здания.
Этот план необходимо согласовать с владельцем здания или помещений (или с законным управляющим) и, при необходимости, с поставщиком услуг. В Строительной информационной системе документы подаются вместе с уведомлением о строительстве.
Замена окон
Восстановление или замена окон считается работами по обновлению здания и не требует проектной документации, если сохраняется прежнее деление окна, пропорции и окраска рамы, за исключением случаев, когда здание является памятником культуры, включенным в Государственный список охраняемых объектов. Если объект является памятником культуры или предполагается изменение дизайна окна, сертифицированный специалист должен подготовить пояснительную записку, согласовать её с Национальным управлением по охране культурного наследия (для памятников государственного и регионального значения), с Департаментом городского развития и подать документы в Строительную информационную систему.
Во всех случаях необходимо соблюдать требования Правил использования и застройки территории Риги, а также Плана охраны исторического центра Риги и его охранной зоны. Например:
- в деревянных домах, находящихся в охраняемых зонах исторической застройки, запрещено устанавливать пластиковые окна;
- в культурно и архитектурно значимых территориях окна должны быть деревянными.
Если планируется установка окон, отличающихся от оригинальных, замена должна производиться по всему зданию.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, жители Латвии по закону обязаны раз в пять лет проверять систему отопления.