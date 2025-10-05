Быстрый кофейно-шоколадный торт: готовим без лишних хлопот
Иногда хочется удивить гостей или порадовать себя чем-то вкусным, но нет времени на долгие приготовления. В таком случае этот быстрый кофейно-шоколадный торт станет настоящей находкой!
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 150 г
- Растительное масло – 100 мл
- Молоко – 120 мл
- Мука – 200 г
- Какао-порошок – 3 ст. л.
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- Растворимый кофе – 2 ч. л. (можно заменить на эспрессо – 50 мл)
- Щепотка соли
Для крема:
- Сметана жирная или сливочный сыр – 250 г
- Сахарная пудра – 3–4 ст. л.
- Шоколад (тёмный или молочный) – 80 г
Для украшения:
- Тёртый шоколад или какао
- Несколько зёрен кофе (по желанию)
Приготовление
Подготовьте тесто. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Влейте масло, молоко и заранее приготовленный кофе, перемешайте.
Сухие ингредиенты. В отдельной миске смешайте муку, какао, разрыхлитель и щепотку соли. Соедините с жидкой смесью.
Выпечка. Перелейте тесто в форму (диаметром 20–22 см), застеленную бумагой для выпечки. Выпекайте при 180 °C около 30–35 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Крем. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Остудите. Смешайте сметану (или сливочный сыр) с сахарной пудрой и остывшим шоколадом. Взбейте до однородной массы.
Сборка торта. Остудите корж, разрежьте его на 2 части. Промажьте кремом середину и верх. Украсьте тёртым шоколадом или слегка присыпьте какао.