Быстрый кофейно-шоколадный торт: готовим без лишних хлопот
фото: Shutterstock
Быстрый кофейно-шоколадный торт: готовим без лишних хлопот

Иногда хочется удивить гостей или порадовать себя чем-то вкусным, но нет времени на долгие приготовления. В таком случае этот быстрый кофейно-шоколадный торт станет настоящей находкой!

Ингредиенты

  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Растительное масло – 100 мл
  • Молоко – 120 мл
  • Мука – 200 г
  • Какао-порошок – 3 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
  • Растворимый кофе – 2 ч. л. (можно заменить на эспрессо – 50 мл)
  • Щепотка соли

Для крема:

  • Сметана жирная или сливочный сыр – 250 г
  • Сахарная пудра – 3–4 ст. л.
  • Шоколад (тёмный или молочный) – 80 г

Для украшения:

  • Тёртый шоколад или какао
  • Несколько зёрен кофе (по желанию)

Приготовление

Подготовьте тесто. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Влейте масло, молоко и заранее приготовленный кофе, перемешайте.

Сухие ингредиенты. В отдельной миске смешайте муку, какао, разрыхлитель и щепотку соли. Соедините с жидкой смесью.

Выпечка. Перелейте тесто в форму (диаметром 20–22 см), застеленную бумагой для выпечки. Выпекайте при 180 °C около 30–35 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Крем. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Остудите. Смешайте сметану (или сливочный сыр) с сахарной пудрой и остывшим шоколадом. Взбейте до однородной массы.

Сборка торта. Остудите корж, разрежьте его на 2 части. Промажьте кремом середину и верх. Украсьте тёртым шоколадом или слегка присыпьте какао.

