От задержек рейсов до кражи документов: как защитить себя и свои права во время путешествия

Все чаще можно услышать о карманниках как в Европе, так и за ее пределами. Чаще всего их жертвами становятся именно туристы, которые во время путешествия берут с собой документы и ценные вещи. Кража eID карты или паспорта за границей может вызвать сильный стресс. В такой ситуации прежде всего надо сразу обратиться в местную полицию и получить официальное подтверждение факта кражи. Документ потребуется как в посольстве, так и позднее в страховой компании, если полис предполагает возмещение расходов на восстановление документов. После этого путешественнику следует отправиться в ближайшее посольство или консульство Латвии, где можно получить свидетельство на возвращение или временный проездной документ, позволяющий безопасно вернуться домой. Очень важно действовать оперативно, так как посольства не всегда работают полный день - по пятницам и в выходные дни они часто открыты только до полудня или полностью закрыты.