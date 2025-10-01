От задержек рейсов до кражи документов: как защитить себя и свои права во время путешествия
Чтобы во время путешествия чувствовать себя в безопасности и быть готовым к непредвиденным ситуациям, важно заранее знать свои права. Страховая компания Gjensidige подготовила практические советы, которые помогут подготовиться к запланированной поездке.
Как карта EVAK помогает избежать лишних расходов
Когда отправляетесь в путешествие по Европе, непременно нужна Европейская карта страхования здоровья (EVAK), доступная всем жителям Европейского Союза бесплатно. Она обеспечивает первую неотложную помощь не только в странах Европейского союза, но также в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне, Швейцарии и Соединенном Королевстве.
Если вы забыли карту EVAK дома, важно проинформировать больницу или клинику о том, что у вас есть действующая карта. Обычно можно удаленно переслать копию карты EVAK, а в случаях, когда карты нет, с помощью страховой компании можно оформить карту и активировать ее дистанционно.
Важно помнить, что карта необходима даже при наличии страховки путешествия. Если карта EVAK покрывает все расходы на оказание первой помощи, то страховщик эти расходы не покрывает. Но в случаях предоставления более серьезной помощи, которую не покрывает карта EVAK, страховая компания компенсирует эту разницу. Также важно вовремя позаботиться о страховке. "По нашему опыту, были случаи, когда люди хотели купить туристическую страховку в тот же день, на который намечена поездка. Однако следует помнить, что страховка вступает в силу только тогда, если она была приобретена до начала поездки - после вылета из Латвии активировать ее уже нельзя. Поэтому позаботиться о покупке полиса надо заранее, желательно за несколько дней до того, как отправитесь в путь. Если у вас появятся какие-либо индивидуальные вопросы, приглашаем обратиться к страховщику", - напомнила Санита Гловецка, руководитель Латвийского филиала Gjensidige.
Украдены документы - что делать?
Все чаще можно услышать о карманниках как в Европе, так и за ее пределами. Чаще всего их жертвами становятся именно туристы, которые во время путешествия берут с собой документы и ценные вещи. Кража eID карты или паспорта за границей может вызвать сильный стресс. В такой ситуации прежде всего надо сразу обратиться в местную полицию и получить официальное подтверждение факта кражи. Документ потребуется как в посольстве, так и позднее в страховой компании, если полис предполагает возмещение расходов на восстановление документов. После этого путешественнику следует отправиться в ближайшее посольство или консульство Латвии, где можно получить свидетельство на возвращение или временный проездной документ, позволяющий безопасно вернуться домой. Очень важно действовать оперативно, так как посольства не всегда работают полный день - по пятницам и в выходные дни они часто открыты только до полудня или полностью закрыты.
Если из-за кражи документов приходится переносить рейс, то в зависимости от выбранного страхового покрытия, страховка путешествия может покрыть замену билетов, а также расходы на продление пребывания или транспортные расходы. Однако эти правила вступают в силу только тогда, если кража официально зафиксирована в полиции и путешественник может предъявить документы, подтверждающие этот факт. В зависимости от страхового покрытия страховщик покрывает не только расходы на изготовление новых документов, но и другие связанные с этим расходы. Например, транспортные расходы до соответствующих государственных учреждений и обратно, расходы на телефонного оператора и на проживание во время оформления документов. Временные документы после возвращения путешественника в Латвию нужно сдать в Управление по делам гражданства и миграции, где будет оформлен новый паспорт или eID карта. В случае страхования расходы на восстановление документов (паспорта, ID карты, водительского удостоверения) также могут быть покрыты страховой компанией.
Права пассажиров в случае задержки или отмены рейса
Путешественники часто переживают из-за того, что произойдет, если задержится самолет или рейс будет отменен, но в таких случаях помощь оказывают в соответствии с регламентом Европейского Союза, четко определяющим принципы защиты прав пассажиров. Эти правила распространяются на все полеты в Европейском союзе, а также на рейсы в и из Исландии, Норвегии и Швейцарии. Если рейс задерживается больше чем на три часа, пассажиры имеют право на получение питания и прохладительного напитка во время ожидания, а также на материальную компенсацию. В свою очередь, если рейс переносится на следующий день, авиакомпания в дополнение к этому должна обеспечить ночлег и транспорт до места проживания, а также возможность бесплатно связаться с близкими. В случае полной отмены рейса пассажиры имеют право выбора - возвращение стоимости билета, другой маршрут до места назначения или перенос на другую дату по своему желанию.
Чтобы воспользоваться этими правами на практике, путешественникам важно сохранить все документы, подтверждающие факт задержки или отмены рейса, а также возникшие в результате этого расходы. Это значит, что надо сохранить оригиналы авиабилетов, посадочные талоны, а также сообщения о задержке или отмене рейса от аэропорта или авиакомпании (например, SMS, письма на электронную почту или уведомления в мобильном приложении). Если компания обеспечивает питание или размещение, необходимо запросить письменное подтверждение предоставленной помощи. Если расходы на гостиницу или транспорт не покрываются и путешественнику приходится оплачивать их самому, то надо обязательно сохранить все чеки и счета на все расходы, которые позже послужат основанием для запроса компенсации.
Одновременно следует иметь в виду, что эти обязанности действительны только тогда, если задержка произошла по вине самого перевозчика, а не вследствие чрезвычайных обстоятельств, таких как неблагоприятные погодные условия, забастовка авиадиспетчеров или ситуации медицинского характера.
Путешествия дарят положительные эмоции и позволяют нам расширять горизонты. Если вы будете готовы к разным ситуациям, то даже неприятные сюрпризы не лишат вас самообладания, и вы сможете действовать рационально и обдуманно.