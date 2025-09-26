Суп из квашеной капусты - сытное блюдо для холодного дня
фото: Shutterstock
Полезные советы

Суп из квашеной капусты - сытное блюдо для холодного дня

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Суп из квашеной капусты, или щи, — традиционное блюдо, которое готовят в разных вариациях. Он получается наваристым, с лёгкой кислинкой, насыщенным витаминами и идеально согревает в холодное время года.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • 300–350 г квашеной капусты
  • 250 г говядины на косточке (или свинины, курицы)
  • 2–3 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 лавровых листа
  • 5–6 горошин чёрного перца
  • соль по вкусу
  • свежая зелень (укроп, петрушка) для подачи
  • сметана — по желанию

Приготовление

Бульон. В кастрюлю налейте 2 литра воды, положите мясо, доведите до кипения и снимите пену. Варите на медленном огне 1–1,5 часа до готовности мяса.

Овощи. Картофель очистите и нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке, лук мелко порежьте.

Капуста. Если квашеная капуста слишком кислая, промойте её водой и слегка отожмите.

Заправка. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте томатную пасту и 2–3 ложки бульона, тушите 5–7 минут.

Сборка. В готовый бульон добавьте картофель и варите 10 минут. Затем положите капусту и заправку из овощей. Добавьте лавровый лист, перец и посолите. Варите ещё 20 минут на слабом огне.

Подача. Готовый суп подавайте горячим, посыпав зеленью и добавив ложку сметаны.

Темы

Кулинарные рецепты

Другие сейчас читают