Полезные советы
Сегодня 20:18
Суп из квашеной капусты - сытное блюдо для холодного дня
Суп из квашеной капусты, или щи, — традиционное блюдо, которое готовят в разных вариациях. Он получается наваристым, с лёгкой кислинкой, насыщенным витаминами и идеально согревает в холодное время года.
Ингредиенты (на 4 порции)
- 300–350 г квашеной капусты
- 250 г говядины на косточке (или свинины, курицы)
- 2–3 картофелины
- 1 морковь
- 1 луковица
- 2 ст. л. томатной пасты
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 лавровых листа
- 5–6 горошин чёрного перца
- соль по вкусу
- свежая зелень (укроп, петрушка) для подачи
- сметана — по желанию
Приготовление
Бульон. В кастрюлю налейте 2 литра воды, положите мясо, доведите до кипения и снимите пену. Варите на медленном огне 1–1,5 часа до готовности мяса.
Овощи. Картофель очистите и нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке, лук мелко порежьте.
Капуста. Если квашеная капуста слишком кислая, промойте её водой и слегка отожмите.
Заправка. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте томатную пасту и 2–3 ложки бульона, тушите 5–7 минут.
Сборка. В готовый бульон добавьте картофель и варите 10 минут. Затем положите капусту и заправку из овощей. Добавьте лавровый лист, перец и посолите. Варите ещё 20 минут на слабом огне.
Подача. Готовый суп подавайте горячим, посыпав зеленью и добавив ложку сметаны.