Сытно и вкусно! Готовим фаршированные перцы
фото: Shutterstock
Полезные советы

Фаршированные перцы — не только вкусное, но и полезное блюдо: минимум жира, максимум витаминов и яркий внешний вид. Их можно приготовить в духовке, мультиварке, кастрюле или даже на пару, адаптируя рецепт под здоровое питание и современные кулинарные привычки.

Ингредиенты (на 6 перцев):

  • сладкий болгарский перец — 6 шт.;
  • фарш (свинина, говядина, курица, индейка или смесь) — 500 г;
  • рис — 100 г (½ стакана);
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • томатная паста — 3 ст. л.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень для подачи.

Приготовление:

Подготовьте рис. Промойте и отварите его до полуготовности.

Сделайте начинку. В миске смешайте фарш, рис, мелко нарезанный лук, натёртую морковь, измельчённый чеснок. Добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте.

Подготовьте перцы. Срежьте верхушки, аккуратно удалите семена и перегородки.

Наполните перцы. Аккуратно уложите внутрь мясную начинку, не утрамбовывая слишком плотно.

Сделайте соус. Смешайте томатную пасту со сметаной и стаканом воды, добавьте немного соли.

Тушите перцы. Выложите их в кастрюлю, залейте соусом так, чтобы жидкость покрывала перцы хотя бы наполовину. Тушите под крышкой на медленном огне 40–50 минут.

Подача. Готовые перцы посыпьте свежей зеленью и подавайте со сметаной и лёгким салатом.

