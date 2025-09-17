Полезные советы
Сытно и вкусно! Готовим фаршированные перцы
Фаршированные перцы — не только вкусное, но и полезное блюдо: минимум жира, максимум витаминов и яркий внешний вид. Их можно приготовить в духовке, мультиварке, кастрюле или даже на пару, адаптируя рецепт под здоровое питание и современные кулинарные привычки.
Ингредиенты (на 6 перцев):
- сладкий болгарский перец — 6 шт.;
- фарш (свинина, говядина, курица, индейка или смесь) — 500 г;
- рис — 100 г (½ стакана);
- репчатый лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатная паста — 3 ст. л.;
- сметана — 3 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень для подачи.
Приготовление:
Подготовьте рис. Промойте и отварите его до полуготовности.
Сделайте начинку. В миске смешайте фарш, рис, мелко нарезанный лук, натёртую морковь, измельчённый чеснок. Добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте.
Подготовьте перцы. Срежьте верхушки, аккуратно удалите семена и перегородки.
Наполните перцы. Аккуратно уложите внутрь мясную начинку, не утрамбовывая слишком плотно.
Сделайте соус. Смешайте томатную пасту со сметаной и стаканом воды, добавьте немного соли.
Тушите перцы. Выложите их в кастрюлю, залейте соусом так, чтобы жидкость покрывала перцы хотя бы наполовину. Тушите под крышкой на медленном огне 40–50 минут.
Подача. Готовые перцы посыпьте свежей зеленью и подавайте со сметаной и лёгким салатом.