Жителей Латвии предупредили о важной процедуре, которую им надо сделать со своими домами до зимы

Правила пожарной безопасности в Латвии предусматривают, что дымоходы отопительных установок на твердом топливе необходимо чистить как минимум один раз в год, а дымоходы длительного горения — дважды: до начала отопительного сезона, то есть до 1 ноября, и один раз в течение сезона. В нечищенных дымоходах накапливается сажа, которая может воспламениться и вызвать пожар. По данным пожарных, возгорания сажи в дымоходах ежегодно происходят как минимум в 500 домах Латвии. Кроме того, чистый дымоход и труба помогают экономить топливо.