Жителей Латвии предупредили о важной процедуре, которую им надо сделать со своими домами до зимы
Начало осени — последний момент, чтобы проверить и прочистить дымоходы, а также каналы печей и каминов, чтобы к началу отопительного сезона они были безопасны для использования, напоминает страховая компания ERGO.
Правила пожарной безопасности в Латвии предусматривают, что дымоходы отопительных установок на твердом топливе необходимо чистить как минимум один раз в год, а дымоходы длительного горения — дважды: до начала отопительного сезона, то есть до 1 ноября, и один раз в течение сезона. В нечищенных дымоходах накапливается сажа, которая может воспламениться и вызвать пожар. По данным пожарных, возгорания сажи в дымоходах ежегодно происходят как минимум в 500 домах Латвии. Кроме того, чистый дымоход и труба помогают экономить топливо.
«Владельцы частных домов могут чистить дымоходы сами, но лучше доверить это профессионалам, которые при чистке дымохода и отопительных устройств также оценят их техническое состояние и пожарную безопасность. Если жители хотят заказать визит трубочиста, лучшее время — сразу после окончания отопительного сезона или летом. Сейчас — последний шанс успеть это сделать», — отмечает сертифицированный трубочист и член правления Братства трубочистов Латвии Алексис Клявиньш.
В многоквартирных домах о дымоходах нужно заботиться всем
Как отмечает А. Клявиньш, в многоквартирных домах нередко один дымоход используют несколько квартир, где установлены камины или печи. Это обычная практика, и в таких случаях за чистоту дымохода отвечает управляющий домом, старший по дому или представитель товарищества собственников, если оно создано. Следует учитывать правило: к одному каналу, соединяющему квартиру с дымоходом, нельзя подключать несколько отопительных приборов, так как это значительно повышает риск пожара. Исключение возможно лишь в старых зданиях, где исторически к одному каналу подключали несколько печей или плит.
Дополнительную опасность в многоквартирных домах создают жители, которые иногда самостоятельно устанавливают печи или камины, порой используя для этого вентиляционные каналы, что опасно и запрещено. По словам эксперта, хотя управляющие стараются поддерживать дымоходы в порядке, на практике это удается не всегда, так как привычки, интересы и финансовые возможности владельцев квартир различаются.
Когда дымоход становится опасным
Эксперт поясняет, что дымоход может превратиться в настоящую «бомбу замедленного действия» не только в том случае, если его не чистят, но и при неправильной эксплуатации отопительных приборов. Особенно рискованно, если котел длительного горения подключают к кирпичному дымоходу и перекрывают подачу воздуха — тогда сажа и деготь накапливаются очень быстро. Порой засор бывает настолько сильным, что прочистить его уже невозможно.
«Мы рекомендуем готовиться к отопительному сезону основательно: регулярно чистить дымоходы в соответствии с Правилами пожарной безопасности, проверять техническое состояние отопительных приборов, использовать только подходящее топливо, не сжигать пластик или бытовые отходы, держать дома огнетушители и знать, как ими пользоваться, а также оборудовать жилье дымовыми сенсорами», — говорит эксперт.