Украинцам сообщили, что европейское жилье лучше всего покупать в Латвии

Самый низкий реалистичный порог входа на рынок – 35-60 тыс. евро. За эти деньги можно приобрести стандартную двухкомнатную квартиру площадью 45-55 кв. м в спальных районах Риги, например в Болдерае или Кенгарагсе. Как правило, это жилье советской застройки, часто без ремонта, что означает дополнительные расходы после покупки. За бюджет около 85 тыс. евро (медианный уровень рынка) украинцы могут рассчитывать на: двухкомнатную квартиру в жилых массивах Риги в приличном состоянии; меньшую, но отремонтированную квартиру в популярных районах вроде Агенскалнса.