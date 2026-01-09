Украинцам сообщили, что европейское жилье лучше всего покупать в Латвии
Как сообщают ураинские СМИ, в 2026 году Латвия остается одной из самых доступных стран ЕС для покупки жилья. Стоимость недвижимости здесь существенно ниже, чем в Западной Европе, а рынок отличается относительной стабильностью.
По состоянию на январь 2026 года медианная цена жилья в Латвии составляет около 85 тыс. евро. Именно этот показатель считают наиболее репрезентативным, ведь он отражает реальную сумму, которую платит типичный покупатель, без влияния элитных объектов.
Для сравнения, средняя цена жилья на рынке – около 120 тыс. евро, поскольку она включает дорогие квартиры в центре Риги и премиальные новостройки. Около 80% всей жилой недвижимости в 2026 году продается в диапазоне от 55 тыс. до 220 тыс. евро – именно в этих пределах обычно ищут жилье украинские покупатели.
Самый низкий реалистичный порог входа на рынок – 35-60 тыс. евро. За эти деньги можно приобрести стандартную двухкомнатную квартиру площадью 45-55 кв. м в спальных районах Риги, например в Болдерае или Кенгарагсе. Как правило, это жилье советской застройки, часто без ремонта, что означает дополнительные расходы после покупки. За бюджет около 85 тыс. евро (медианный уровень рынка) украинцы могут рассчитывать на: двухкомнатную квартиру в жилых массивах Риги в приличном состоянии; меньшую, но отремонтированную квартиру в популярных районах вроде Агенскалнса.
Новые дома в Латвии в 2026 году в среднем на 60% дороже старого жилого фонда. Для украинцев, которые покупают жилье для собственного проживания, старые квартиры часто выглядят более дешевым вариантом на старте, но требуют дополнительных инвестиций в ремонт. Отдельная статья расходов – налоги, сборы и ремонт.
Например, если украинец покупает квартиру за 170 тыс. евро, стоит заложить 5-6 тыс. евро на налоги и нотариальные услуги и 10-25 тыс. евро на ремонт (при необходимости). В итоге фактическая сумма покупки может вырасти до 185-201 тыс. евро.