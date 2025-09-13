Названы популярные у жителей Латвии курорты с самым высоким риском пищевых отравлений
Не всегда можно быть уверенным в санитарных нормах при питании во время отпуска, даже в курортных отелях, ориентированных на иностранных туристов.
Исследование, проведённое в Великобритании с 2013 по 2022 год по инфекциям желудочно-кишечного тракта , показало, что из 2357 случаев заболеваний, связанных с путешествиями, включая сальмонеллёз, почти половина произошла всего в четырёх странах: Испании, Турции, Индии и Египте.
Эксперты выделили туристические «горячие точки», где следует особенно внимательно относиться к выбору еды и места её употребления, чтобы ваш отпуск не омрачился потенциально смертельной болезнью.
ИСПАНИЯ
Летом 2019 года 89 британских туристов заболели желудочно-кишечными инфекциями, испытывая такие симптомы, как тошнота и диарея, во время отдыха в курортном отеле на Лансароте, входящем в Канарские острова. Поступали сообщения о повторном использовании еды в отеле, обнаружении личинок в молоке, антисанитарных методах уборки и плохой гигиене бассейнов.
В том же отеле несколько пар, отдыхавших на Рождество 2022 года, серьёзно заболели. Их дела расследуют специализированные юристы, представляющие интересы почти 100 туристов (включая более 50 детей), пострадавших от серьёзных бактериальных инфекций летом того же года, включая сальмонеллу и кишечную палочку.
Доктор Мега Панчоли, главный терапевт Boots Online Doctor, советует: «Для кратковременного облегчения диареи без крови в стуле и высокой температуры можно использовать лоперамид и другие безрецептурные препараты для контроля симптомов.
«Растворы для оральной регидратации, содержащие электролиты, особенно полезны для восстановления водного баланса и замены потерянных электролитов, особенно если трудно удержать жидкость в организме.»
«Немедленно обращайтесь за медицинской помощью, если заметите кровь в стуле, признаки сильного обезвоживания — сильную жажду, головокружение, малое или отсутствующее мочеиспускание, высокую температуру или спутанность сознания, а также если симптомы не начинают улучшаться через пару дней», — заключает доктор Панчоли.
«Дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями должны обращаться за помощью раньше, так как они более уязвимы к обезвоживанию.»
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Употребление заражённой еды у уличных торговцев — один из самых распространённых способов заболеть для туристов в Юго-Восточной Азии.
Но новая угроза — напитки с метанолом, часто подаваемые в местах для бюджетных туристов. Жительница Лондона Симон Уайт, 28 лет, умерла в прошлом году после употребления алкоголя с метанолом в хостеле для бэкпекеров в городе Ванг Вьенг, Лаос.
Пять других туристов из Дании, США и Австралии также скончались после употребления алкоголя в том же хостеле в ту ночь.
Доктор Панчоли советует: «Если подозреваете отравление метанолом — даже если не уверены — немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
МАРОККО/ЕГИПЕТ
Основной риск в Марокко и Египте (а также в остальной части Северной Африки) связан с использованием неочищенной воды при приготовлении пищи, включая мытьё сырых ингредиентов.
Неочищенная вода часто используется при приготовлении пищи в таких странах, как Марокко и Египет, что увеличивает риск пищевых отравлений.
В июле этого года 29 человек были госпитализированы после употребления сэндвичей с лотка возле рынка Кенитра на северо-западе Марокко.
В Египте двухлетняя Хлоя Крук из Кента впала в кому после пищевого отравления во время отдыха с родителями в пятизвёздочном отеле в прошлом году.
Неопытность персонала отелей и ресторанов в вопросах аллергий также приводила к трагическим последствиям.
БАЛИ
Туристам всегда следует быть осторожными с уличной едой на Бали, как бы аппетитно она ни выглядела, из-за обычных опасений по поводу загрязнённой воды, которая может использоваться для мытья и приготовления местных продуктов.
Отравления алкоголем — ещё одна проблема, виновником которой считается поддельный алкоголь, ставший причиной трагедии с Кирсти Макки. 38-летняя женщина почувствовала себя плохо на следующий день после употребления токсичного алкоголя и умерла в больнице от отравления метанолом в июле 2022 года.
«Метанол используется вместо этанола в спиртных напитках, ориентированных на западный рынок, и продаётся даже через, казалось бы, надёжных поставщиков.»
ГРЕЦИЯ
В мае этого года в северном греческом курортном городе Неос Мармарас было объявлено предупреждение общественного здравоохранения после того, как пять туристов сообщили о симптомах пищевого отравления после употребления мяса с уличного лотка.
Такие случаи могут быть не только неприятными, но и дорогостоящими. Медсестра Мелисса Пикеринг, 30 лет, из Олдхэма, потратила около 1000 фунтов на медицинские счета после того, как её семейный отпуск на Родосе закончился тем, что её муж Брэдли и двое маленьких сыновей серьёзно заболели с подозрением на пищевое отравление во время пребывания в курортном отеле.
В мае этого года в северном греческом курортном городе Неос Мармарас было объявлено предупреждение общественного здравоохранения после того, как пять туристов сообщили о симптомах пищевого отравления после употребления мяса с уличного лотка.
ТУРЦИЯ
Недожаренное мясо или заражённые салаты стали причиной множества заболеваний в турецких отелях с системой «всё включено».
Доктор Панчоли предупреждает: «Шведские столы могут быть опасны, если еда не хранится при правильной температуре или долго стоит на открытом воздухе.
"Особенно осторожно относитесь к сырому или недожаренному мясу, морепродуктам и яйцам, а также к непастеризованным молочным продуктам. Салаты, травы и гарниры могли быть промыты в небезопасной воде, поэтому лучше избегать их, если вы не уверены, что они были правильно подготовлены. Фрукты очищайте сами перед едой и избегайте ягод или других продуктов, которые трудно вымыть или очистить".
«Если сомневаетесь в каком-то блюде, не стесняйтесь вежливо спросить персонал, когда оно было приготовлено и как хранилось — свежая еда должна подаваться горячей, если это предусмотрено, или хорошо охлаждённой, если подаётся холодной.»
Ранее Otkrito.lv писал о том, что счет из ресторана на популярном у жителей Латвии курорте вызвал шок у пользователей соцсетей.