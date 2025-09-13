Названы популярные у жителей Латвии курорты с самым высоким риском пищевых отравлений

Такие случаи могут быть не только неприятными, но и дорогостоящими. Медсестра Мелисса Пикеринг, 30 лет, из Олдхэма, потратила около 1000 фунтов на медицинские счета после того, как её семейный отпуск на Родосе закончился тем, что её муж Брэдли и двое маленьких сыновей серьёзно заболели с подозрением на пищевое отравление во время пребывания в курортном отеле.