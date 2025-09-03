Счет из ресторана на популярном у жителей Латвии курорте вызвал шок у пользователей соцсетей
Ресторан на Майорке (Испания) поделился в соцсетях фотографией счета на огромную сумму — 63 000 евро.
Заведение, расположенное у моря в городке Пальманова, поддразнило подписчиков подписью: «Чей это счет? Отметьте их ниже, пожалуйста — мы хотели бы поговорить…». Внимательные пользователи заметили, что значительная часть суммы ушла на «различную рыбу».
При таком внушительном чеке в комментариях начались бурные споры о том, кто мог потратить столько денег на один ужин. Позже ресторан подтвердил, что за столом сидели 18 человек, и намекнул, что среди них мог быть известный американский спортсмен, сообщает Majorca Daily Bulletin.
Те, кто ужинал, тратили деньги не только на еду, но и на дорогие напитки. В счете также присутствует услуга парковки — часть премиального сервиса ресторана.
Публикация в Instagram быстро стала вирусной — многие были заинтригованы личностью таинственного гостя. С тех пор история стала темой для разговоров на Майорке: местные жители гадают, кто мог оплатить один из самых дорогих ужинов в истории острова.
Ну а латвийским рестораторам, как ранее писал Otkrito.lv, не до жиру. Они просят у правительства снизить налоги для общепита, чтобы не разориться.