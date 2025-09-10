Секрет сытного обеда: классический гороховый суп с копченостями
Гороховый суп — это не просто первое блюдо, а настоящая еда для души. Его густая, насыщенная текстура и аромат копчёностей согреют даже в самый холодный день. Приготовить его можно без лишних хлопот — и результат порадует всю семью.
Ингредиенты (на 4–5 порций):
- Сухой колотый горох — 300 г
- Копчёные рёбрышки или грудинка — 400 г (можно заменить на ветчину или колбасу)
- Картофель — 3 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Лавровый лист — 2 шт.
- Масло для обжарки — 1 ст. л.
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка) — для подачи
Приготовление:
Горох промойте и замочите в холодной воде на 4–6 часов (или на ночь). Если нет времени, можно обойтись без замачивания, но тогда варка займёт больше времени.
Копчёные рёбрышки (или другое мясо) залейте 2,5–3 литрами воды, доведите до кипения и снимите пену. Варите на слабом огне около 40 минут, чтобы бульон стал ароматным.
В бульон добавьте промытый горох и лавровый лист. Варите 40–50 минут до мягкости гороха.
Пока варится горох, нарежьте картофель кубиками. Морковь натрите на тёрке, лук и чеснок мелко нарежьте. На сковороде разогрейте масло и слегка обжарьте лук с морковью до золотистости.
В суп добавьте картофель и обжаренные овощи. Варите ещё 15–20 минут, пока картофель станет мягким.
Посолите и поперчите по вкусу. Если хотите более густую консистенцию, можно часть супа пробить блендером и снова соединить с бульоном.
Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью. Отличным дополнением будет ржаной хлеб или гренки.