Чем и как мыть душевую кабину дома: простые и эффективные способы

Сначала смочите поверхности тёплой водой, чтобы размягчить загрязнения. Нанесите выбранное средство (спрей или раствор уксуса/лимонной кислоты). Оставьте на 5–10 минут. Аккуратно протрите губкой или мягкой щёткой. Избегайте жёстких щёток и абразивов — они могут поцарапать стекло и поддон. Смойте тёплой водой все поверхности. Протрите насухо микрофиброй или мягкой тряпкой, чтобы не оставалось капель и разводов.