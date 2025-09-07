Чтобы душевая кабина всегда оставалась чистой и блестящей, достаточно сочетать регулярный лёгкий уход после использования и более глубокую уборку раз в неделю.
Чем и как мыть душевую кабину дома: простые и эффективные способы
Душевая кабина — одно из самых удобных и популярных решений в современных ванных комнатах. Но вместе с удобством приходит и необходимость регулярного ухода: на стенках и стекле образуются мыльные разводы, известковый налёт, а в углах может появляться плесень. Чтобы сохранить кабину чистой и продлить срок её службы, важно знать, чем и как правильно её мыть.
Почему душевая кабина быстро загрязняется?
- Жёсткая вода оставляет белый кальциевый налёт.
- Мыло и гели для душа оседают на стекле и поддоне, образуя мутные разводы.
- Влажная среда способствует появлению грибка и плесени в швах и резиновых уплотнителях.
Средства для мытья душевой кабины
- Специальные чистящие средства для ванных комнат и душевых. Они эффективно справляются с известковым налётом и мыльными разводами.
Народные средства:
- Уксус (9%) — прекрасно растворяет известковый налёт. Развести с водой 1:1, нанести на поверхность, оставить на 10 минут, затем смыть.
- Сода — подходит для очистки поддона, особенно если он акриловый или эмалированный. Нанести влажной губкой и слегка потереть.
- Лимонная кислота — ещё одно средство против жёсткой воды. Развести в тёплой воде (1 ст. ложка на 200 мл) и нанести на стекло.
- Средства для мытья стёкол — придают блеск и убирают разводы со стеклянных дверей.
Пошаговая уборка душевой кабины
Сначала смочите поверхности тёплой водой, чтобы размягчить загрязнения. Нанесите выбранное средство (спрей или раствор уксуса/лимонной кислоты). Оставьте на 5–10 минут. Аккуратно протрите губкой или мягкой щёткой. Избегайте жёстких щёток и абразивов — они могут поцарапать стекло и поддон. Смойте тёплой водой все поверхности. Протрите насухо микрофиброй или мягкой тряпкой, чтобы не оставалось капель и разводов.
Уход за уплотнителями и швами
- Резиновые уплотнители протирайте раствором уксуса или специальными антигрибковыми средствами.
- Если появилась плесень, можно использовать раствор соды с перекисью водорода или хлорсодержащие препараты.
Как поддерживать чистоту дольше
- После каждого душа протирайте стекло сухой тряпкой или резиновым скребком.
- Оставляйте дверь кабины открытой для проветривания.
- Раз в неделю проводите лёгкую уборку, чтобы налёт не накапливался.