Цены на древесные гранулы в Балтии рванули вверх, но эксперты уверены, что это временно

Индекс спотовых (еженедельных) контрактных цен на древесные гранулы за последний месяц довольно резко вырос, согласно данным биржи Baltpool. В прошлом году в это время он был ниже 40 евро/МВт⋅ч, а сейчас - выше 50 евро/МВт⋅ч. Однако коммерческий директор Baltpool Томас Йорудс в настоящее время не видит существенных причин для роста цен на древесные гранулы. Основным фактором является начало отопительного сезона, которое может временно повлиять на уровень цен. Производственных мощностей в регионе более чем достаточно, поэтому дефицита предложения не наблюдается. Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом производители сократили объёмы запасов, поэтому текущие цены точнее отражают фактические производственные затраты. Осенью прошлого года увеличение запасов побудило производителей активнее распродавать свою продукцию, что, в свою очередь, привело к снижению цен, пишет Diena.