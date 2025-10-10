Цены на древесные гранулы в Балтии рванули вверх, но эксперты уверены, что это временно
После года относительной стабильности рынок биотоплива вновь оживился: цены на древесные гранулы за последний месяц подскочили с менее чем 40 до более чем 50 евро за мегаватт-час. Однако эксперты биржи Baltpool уверяют — серьёзных причин для тревоги нет: это лишь сезонный всплеск на фоне начала отопительного сезона.
Индекс спотовых (еженедельных) контрактных цен на древесные гранулы за последний месяц довольно резко вырос, согласно данным биржи Baltpool. В прошлом году в это время он был ниже 40 евро/МВт⋅ч, а сейчас - выше 50 евро/МВт⋅ч. Однако коммерческий директор Baltpool Томас Йорудс в настоящее время не видит существенных причин для роста цен на древесные гранулы. Основным фактором является начало отопительного сезона, которое может временно повлиять на уровень цен. Производственных мощностей в регионе более чем достаточно, поэтому дефицита предложения не наблюдается. Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом производители сократили объёмы запасов, поэтому текущие цены точнее отражают фактические производственные затраты. Осенью прошлого года увеличение запасов побудило производителей активнее распродавать свою продукцию, что, в свою очередь, привело к снижению цен, пишет Diena.
"Рынки стран Балтии тесно взаимосвязаны и ликвидны, поэтому существенных ценовых различий ни в настоящий момент, ни в ближайшем будущем не ожидается - изменения в одной стране быстро отражаются в других. Текущий рост цен обусловлен в основном сезонным фактором: часть покупателей, ожидавших более низких цен, сейчас закупают необходимые объёмы на зиму, что, естественно, немного повышает цены из-за предсезонного спроса", - пояснил Йорудс.
В целом, Baltpool прогнозирует, что цены на биотопливо (щепу) в Латвии в отопительном сезоне 2025-2026 годов останутся стабильными и близкими к прошлогодним. В настоящее время средняя цена на биотопливо в Латвии в предстоящем сезоне, по сравнению с 2024-2025 годами, примерно на 5% ниже и составляет 20,6 евро/МВт·ч.
"Согласно фьючерсным контрактам, цены на биотопливное сырье в настоящее время самые низкие за последние пять лет. Последние два года были очень похожими и стабильными, что позволяет нам с осторожностью прогнозировать спокойный сезон без особых сюрпризов. Таких небольших колебаний цен между двумя сезонами у нас ещё никогда не было", - говорит руководитель по продажам Baltpool Вайдотас Йонутис.
В настоящее время средняя цена на биотопливо в Литве на предстоящий сезон по сравнению с 2024-2025 годами снизилась примерно на 4% до 20,15 евро/МВт·ч, в Латвии - примерно на 5% до 20,6 евро/МВт·ч, в Эстонии - немного растет примерно на 3% до 20,9 евро/Мвт·ч.