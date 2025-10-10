Несколько банков, несколько карт и немного наличных: что рекомендуют финансовые эксперты

Среднее количество платежей, совершаемых одним жителем Латвии в неделю в августе этого года, составило 17,9 (в феврале 2025 года их было 14,1, а в августе 2024 года - 15,2), в том числе 13,3 безналичных платежа и 4,6 наличных. "С точки зрения платежной устойчивости, само собой разумеется, что чем больше альтернатив, тем выше безопасность общества. Эти альтернативы может обеспечить и каждый человек - не только полагаясь на централизованные решения, но и создавая сбережения. При этом необходима и платёжная карта. В целях безопасности счета можно открывать у разных поставщиков платёжных услуг, например, в нескольких банках", - рекомендует Рейнис Вецбаштикс, эксперт по современным платежам Банка Латвии.