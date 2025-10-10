"Чему аплодируете?" Депутат уверен, что принятые вчера поправки грозят латвийцам резким подорожанием топлива
Сейм Латвии утвердил поправки к закону «О загрязнении», внедряя новые нормы ЕС по торговле квотами на выбросы. По словам одного из депутатов, это может привести к резкому росту цен на топливо — до 40 центов за литр.
Сейм в четверг принял во втором, окончательном чтении поправки к закону "О загрязнении", которые предусматривают ввод в национальное законодательство директив Европейского союза (ЕС), регулирующих работу системы торговли квотами на выбросы (ETS) и системы торговли квотами на выбросы в сфере недвижимости, транспорта и других секторах (ETS2). За законопроект проголосовал 51 депутат, против были 42 парламентария. Поправки выносились на голосование уже в третий раз, так как на двух предыдущих заседаниях коалиции не удалось обеспечить кворум.
Ранее издание Neatkarīgā сообщало, что реализация «зелёного курса» грозит резким ростом цен на топливо. Теперь об этом же заявил депутат Сейма Янис Витенбергс. «Сегодня хватило 51 голоса, чтобы принять законы “Зелёного курса”. Впереди ещё поправки к закону об энергетике транспорта, и влияние на цены топлива почувствует каждый! Министерство климата и энергетики утверждает, что рост составит 26 центов за литр, отрасль говорит,ч то рост будет больше — 30–40 центов», — написал Витенбергс в соцсетях.
Vēl Transporta enerģijas likuma grozījumi un ietekmi uz degvielas cenām jutīs katrs! ⛽📈
🤔KEM apgalvo, ka pieaugums par degvielas litru būs 26 centi, nozare saka, ka pieaugums būs pat lielāks- 30-40centi. pic.twitter.com/bXKOS3z8AU
«Для нашего общества, для предпринимателей рост цен на топливо может превысить 30 центов. И когда общество это почувствует — будете ли вы аплодировать? Тогда придётся брать на себя ответственность. Министерство климата и энергетики не может чётко ответить, сколько будет стоить топливо. Я считаю, что в итоге рост составит 40 центов или даже больше», — заявил депутат на заседании Сейма.