"Чему аплодируете?" Депутат уверен, что принятые вчера поправки грозят латвийцам резким подорожанием топлива

Сейм в четверг принял во втором, окончательном чтении поправки к закону "О загрязнении", которые предусматривают ввод в национальное законодательство директив Европейского союза (ЕС), регулирующих работу системы торговли квотами на выбросы (ETS) и системы торговли квотами на выбросы в сфере недвижимости, транспорта и других секторах (ETS2). За законопроект проголосовал 51 депутат, против были 42 парламентария. Поправки выносились на голосование уже в третий раз, так как на двух предыдущих заседаниях коалиции не удалось обеспечить кворум.