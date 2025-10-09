Сейм принял постановление ЕС о квотах на выбросы - нам пригрозили штрафом в 300 миллионов евро

Министр климата и энергетики ранее заявил, что Латвия не имеет права не переносить директивы ЕС в свое законодательство и в случае, если поправки к закону не будут приняты, государству грозит штраф в размере не менее 300 млн евро. В настоящее время против Латвии уже начаты три процедуры о нарушениях, поскольку не соблюдены сроки введения директив.